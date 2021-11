Duván Vergara confía en la clasificación del América: “Si entra a los ocho, se les va a complicar a los demás”

El domingo 21 de noviembre, en su visita al Deportivo Pereira, América de Cali buscará avanzar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, aunque ya no depende de sí mismo, sino de otros resultados. Pese a la adversidad, sus hinchas, así como jugadores que pasaron por el cuadro escarlata, le hacen fuerza, tal es el caso de Duván Vergara.

En una entrevista con la emisora Antena 2 de Cali, el extremo izquierdo que fichó por los Rayados de Monterrey el segundo semestre de este 2021, afirmó que mantiene la fe en que los dirigidos por Juan Carlos Osorio clasifiquen a la fase final del torneo.

La cuestión es así: para que los Diablos Rojos no queden por fuera de los ocho mejores Envigado, Jaguares y Atlético Bucaramanga no tienen que sumar de a tres unidades. Por supuesto, América tiene que hacer lo suyo en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

“Mientras haya fe y un granito de posibilidad hay que luchar, pero no hay que ver los resultados de los demás, sino que ganar el partido primero. Ya si se da que América entra a los ocho, se les va a complicar a los demás, por eso hacen fuerza para que América no entre, no son favoritos y luego sale campeón, así nos pasó en 2020″, comentó Vergara.

En el 2020, como lo menciona el nacido en Montería (Córdoba), América clasificó séptimo a los llaves finales, en las que dejó en el camino a Atlético Nacional —el favorito en quedarse con el título— Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, en la final. Esa temporada, el DT Juan Cruz Real, que reemplazó a Alexandre Guimarães en el cargo, fue criticado porque el fútbol del equipo no era muy vistoso, pero con con todo ello, consiguió la estrella 15 en el fútbol colombiano.

El medio radial le preguntó a Duván Vergara si no le importaba que La Mecha avanzara a costa de la clasificación de Envigado, donde debutó en el fútbol profesional, pero dejó clara su posición.

“Sigo a La Mecha porque me ha dado mucho, me gusta ver mucho a Envigado, club que me dio la oportunidad de debutar y da la casualidad que están los dos ahí peleándose ese cupo. Pero si me toca me inclino por ahí más por América”, agregó.