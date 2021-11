Solo cuatro partidos tendrán VAR en la fecha 20 de la Liga BetPlay II 2021

Implementación del VAR en el Fútbol Profesional Colombiano por intermedio de la FCF y la Dimayor / (Dimayor)

Próximos a terminar el todos contra todos de la Liga BetPlay II 2021, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) tuvo qué decidir qué partidos de los 10 que se jugarán en simultánea este domingo 21 de noviembre contarán con la herramienta tecnológica de la Video Asistencia Arbitral (VAR).

Teniendo en cuenta que hay cinco equipos por fuera de los ocho que tienen posibilidades matemáticas de meterse en la pelea por el título, el ente rector del balompié nacional decidió programar todos los partidos a las 3:30 p. m. para que haya juego limpio en la medida de las posibilidades en los 10 estadios del país que acogerán los encuentros sin propiciar acuerdos de tipo económico entre clubes.

Además, la Dimayor escogió cuatro juegos cruciales para que el arbitraje tenga mayor rigurosidad en caso de ser necesario analizar jugadas polémicas. En vista de que el costo de tener la herramienta tecnológica funcionando para todos los partidos de una fecha no es posible por un asunto de presupuesto, entre la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor misma optaron por que los juegos entre Patriotas FC vs. Jaguares de Córdoba; La Equidad vs. Atlético Bucaramanga; Deportivo Pereira vs. América de Cali; y Envigado FC vs. Atlético Huila tengan el VAR a disposición en Tunja, Bogotá, Pereira y Envigado.

En la jornada del 17 de noviembre, la Dimayor emitió un comunicado oficial con el que confirmó, junto a la Comisión Arbitral Nacional de la FCF, que esos cuatro partidos tendrán la revisión de las jugadas para facilitar el trámite de cada compromiso sin perjudicar la clasificación de los equipos a los cuadrangulares.

Partidos con VAR en la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay II 2021 / (Twitter: @Dimayor)

La determinación no dejó conformes a los demás clubes, por ejemplo, Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín, que aún cuentan con posibilidades matemáticas de clasificar a la postemporada. Del mismo modo, un juego como el de Atlético Nacional y Millonarios, con la intensidad con la que se disputa y con la necesidad de los embajadores de ser cabeza de serie para evitar al cuadro verdolaga, despierta la molestia de la fanaticada que espera asistencia tecnológica.

Cabe resaltar que, el octavo cupo para meterse en los ocho estará disponible para Envigado, Jaguares de Córdoba, Atlético Bucaramanga, América de Cali, Independiente Santa Fe o Deportivo Independiente Medellín. A continuación la tabla de posiciones y los próximos partidos para la última fecha del todos contra todos de la primera división del fútbol colombiano:

Tabla de posiciones - Liga BetPlay II 2021

Dimayor aspira a que en 2022 todos los partidos en Colombia tengan VAR

El 1 de diciembre de 2019, el fútbol profesional colombiano logró adaptarse a la tecnología internacional para prevenir polémicas arbitrales cuando el partido entre Junior de Barranquilla y América de Cali por la final de ida del segundo semestre del año.

Desde ese día, el Video Assistant Referee (VAR) se convirtió en la principal herramienta de apoyo para los árbitros en jugadas controversiales o de difícil determinación, pero la situación no varió mucho, pues el sistema de Video Arbitraje es tan costoso que no es posible tenerlo en todos los juegos de la temporada regular de la Liga BetPlay.

Ausente también en los partidos de Copa BetPlay, la segunda división y la liga femenina, la herramienta ha evitado polémicas por cuenta de los constantes errores arbitrales y es por eso que para los clubes, fanáticos y directivos urge implementarla de lleno en todo el torneo, sin excepción alguna.

En ese sentido, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, conversó con el programa Zona Libre de Humo y dijo cuán importante es para él la ayuda tecnológica en el desarrollo del torneo colombiano de fútbol de primera división, lo cual implicaría un salto de categoría en la región. Estas fueron sus palabras sobre la implementación de la herramienta en el profesionalismo colombiano:

Lo que yo opino es que entre más partidos tengamos con VAR mucho mejor y se pueden evitar muchos errores. Ojalá el próximo semestre y desde el punto de vista financiero tengamos los recursos para que todos los partidos vayan con VAR

Así las cosas, el presidente de Dimayor indicó que con el objetivo de impulsar un campeonato deportivo más justo y sin errores arbitrales como las que se han presentado en el último tiempo, buscarán los recursos para tener al alcance la herramienta tecnológica en todos los estadios de Colombia.

