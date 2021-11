Iván René Valenciano desmiente que haya estado borracho en programa radial: “Son unos medicamentos”

El exjugador de la Selección Colombia, Iván René Valenciano Colprensa

El pasado 17 de noviembre algunos usuarios en redes sociales se preguntaron si el exfutbolista Iván René Valenciano, ahora comentarista deportivo, habló en el programa VBar de Caracol Radio bajo los efectos del licor, y este jueves, el Bombardero informó que no.

Lo que hizo pensar a algunos oyentes que Valenciano estaba embriagado fue lo extraña que se tornó su voz en algunos momentos de la transmisión, así como la manera repentina en que salió del aire. En boca de él, durante su carrera como futbolista tuvo una dependencia problemática con el alcohol, hecho que le generó mucho daños a sus seres queridos y por el cual lo dejó. De ahí las sospechas de una recaída de algunos.

Pues bien, en el VBar el exdelantero comentó que el desgano de su voz se debe a que está en un tratamiento de salud con unos medicamentos cuyos afectos adversos son muy fuertes:

“Yo estoy tomando unos medicamentos que son bastante fuertes y en ciertos momentos de día me los tengo que tomar. No todas las veces me caen de la mejor manera. Me pone de esa forma la voz, me cambia todo el semblante. Me gustaría simplemente aclarar eso y que esa fue la circunstancia que me pasó ayer”, explicó.

Los medicamentos son para controlar trombocitemia esencial, patología caracterizada por la excesiva producción de plaquetas, que le diagnosticaron tres años atrás, luego de una afección cardiaca.

“Son unos medicamentos con los que llevo unos tres años. No sé si ustedes saben que a mí me dio un infarto y después me encontraron una enfermedad que se llama trombocitosis y tomo otros medicamentos. A raíz de eso, me mantengo medicado todo el tiempo”.

Valenciano también comentó que no le gusta referirse a su vida privada, pero dadas las especulaciones que afectan su imagen, tenía que ahondar en lo ocurrido.

“A veces, la vida privada es la vida privada y uno no puede estar saliendo a decir que tiene una enfermedad y que me dio un infarto. Llevo un tiempo con esta condición. Es más, si yo no me tomo los medicamentos, voy a dar un ejemplo, en un mes, me muero enseguida. No es que me voy a recuperar y que me van a salvar la vida. No, no se puede. Lo que intentamos es que nos perjudique lo menos posible en mi trabajo”.

El Bombardero no solo hace análisis deportivos en el VBar, sino que también participa como panelista en algunos programas de la cadena ESPN, por tanto, lo que los rumores sin argumento de algunos sobre el licor le pueden afectar.

En el programa por el cual cuestionaron a Valenciano, estaba refiriéndose a la buena actuación de James Rodríguez tras su retorno a la selección. “El ‘10′ fue el jugador con más pases clave [5] y recuperaciones [9] en el partido entre Colombia vs Paraguay. Además, junto a Duván Zapata fueron los jugadores con más tiros [2] y acertó el 76% de sus pases [32]”, según Colombia Analytics.

Ya sobre James, en ESPN F90, Valenciano había dicho: “Estamos hablando de un futbolista que cuando habló no era titular en ningún equipo, no jugaba, no tenía minutos, y hoy estamos hablando de un futbolista que tiene minutos.... en realidad hoy es James y 10 más en la selección”.

