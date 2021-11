Contraloría imputó cargos por detrimento patrimonial a constructores del Aeropuerto del Café

Desde el Gobierno es espera entregar el proyecto a finales de la actual administración. Crédito: Aeronáutica Civil

A título de culpa grave y de forma solidaria, la Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $57.223 millones contra los constructores de los terraplenes ocho y diez del Aeropuerto del Café (Aerocafé), así como a los interventores y supervisores de las obras de ese proyecto que se adelanta en Palestina, Caldas.

El motivo de esta imputación es el detrimento patrimonial originado en la inversión realizada en la construcción de estos terraplenes con recursos públicos del orden nacional del convenio interadministrativo, suscrito entre la Aerocivil y la Asociación Aeropuerto del Café, según fue informado por el organismo de control a través de comunicado emitido el pasado 18 de noviembre.

Además señaló que las obras son propensas al colapso y por su probada inestabilidad no serán utilizadas para la conformación de la pista del Aeropuerto en su etapa uno por lo que los terraplenes uno y diez “no revisten utilidad ni cumplen con la finalidad para la cual fueron previstas, que era hacer parte funcional del Aeropuerto del Café”.

La imputación se da en contra de los consorcios interventores DICO-IDT y DICO-IDT2, en cuantía no indexada de $57.223.975.854: Diconsultoría, Ingeniería, Desarrollo y Tecnología IDT; Jaime Alberto Llano García e Iván García de Angulo.

Así como Provinco en liquidación, integrante del Consorcio Palestina II y del Consorcio PQM, en cuantía no indexada de $54.078′146.999; Carlos Eduardo Quiroga Zapata, integrante del Consorcio Palestina II, en cuantía no indexada de $42.470′342.859, por las obras del terraplén ocho sufragadas con recursos del orden nacional; Mario Mejía Restrepo, integrante del Consorcio Palestina II y del Consorcio PQM, en cuantía no indexada de $54.078′146.999.

De igual forma, contra Construcciones Mario Serna Florez Empresa Unipersonal, integrante del Consorcio Palestina II, en cuantía no indexada de $42.470′342.859, por las obras del terraplén ocho sufragadas con recursos del orden nacional.

También Quiroga García y CIA en liquidación, integrante del Consorcio PQM, en cuantía no indexada de $11.607′804.140, por las obras del terraplén diez sufragadas con recursos del orden nacional; Juan Alejandro Dávila Rincón, como supervisor designado por Aerocafé para los contratos de obra e interventoría de 2009, en cuantía no indexada de $10.071′829.206; Diego Fernando Zuluaga Ángel, como supervisor designado por Aerocafé para los contratos de obra e interventoría de 2009, en cuantía no indexada de $40.243′943.620; Julia Naranjo Renaud, como supervisora designada por Aerocafé para los contratos de obra e interventoría de 2009, en cuantía no indexada de $6.720′400.578.

Según la Contraloría, en condición de terceros civilmente responsables se encuentran vinculadas La Previsora, Compañía de Seguros; Allianz Seguros Compañía Aseguradora de Fianzas, Seguros del Estado y Segurexpo Colombia.

El organismo concluyó que se archivaron las diligencias adelantadas dentro del proceso de responsabilidad fiscal a favor de otras 37 personas, por no encontrarse culpa grave ni dolo en su conducta. Además, se desvincularon seis aseguradoras.

En marzo anterior, el CONPES autorizó la construcción del Aeropuerto del Café por un costo de $531.858 millones, el cual tuvo una primera etapa con aportes de la Nación por $448.119 millones, lo que, en su momento, fue el que equivale a un 84,3 por ciento del total presupuestario aprobado.

Considerado como una prioridad para el actual gobierno, la obra fue propuesta desde el año de 1985 pero solo hasta 2021 tuvo luz verde para para transformarse en una realidad para los habitantes del Eje Cafetero.





