Colombia no hará licitación para tecnología 5G durante lo que resta del gobierno Duque

Vista de un logo de la tecnología 5G, en una fotografía de archivo. EFE/Jens Schlueter

La ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama, quien entró a reemplazar a Karen Abudinen tras el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados, tuvo hoy una de sus primeras apariciones en público desde que asumió el cargo.

Sucedió durante el Congreso Internacional TIC de Andicom que se celebra en el Centro de Convenciones de Cartagena, desde donde dedicó tiempo para hablar de varios temas, incluida la subasta 5G que, a pesar de los planes iniciales del Gobierno nacional, no podrá registrarse durante el tiempo que le resta a Iván Duque en la Casa de Nariño.

De acuerdo con la funcionaria, “Una subasta, un proceso licitatorio puede llevarse algo más de un año, es decir, ya no nos tocó a nosotros. Yo voy a estar ocho meses, entonces en este gobierno no vamos a adjudicar”. Se trata de una postura prudente, sobre todo después de lo acontecido con la licitación de Centros Poblados.

Valga recordar que, el propio Ministerio TIC venía prometiendo, desde mediados de 2019, que las primeras redes 5G del país estarían disponibles en 2022. Lo hizo con el lanzamiento del Plan 5G, que buscaba dar inicio a la implementación de la política y los lineamientos técnicos para el despliegue de esta tecnología en el país.

Dicho documento planteaba las líneas de acción para identificar los retos técnicos, regulatorios y normativos vinculados al desarrollo de la quinta generación de redes de telecomunicaciones para asumir la demanda y las características de nuevos servicios que se ofrecerán mediante esta herramienta, prometiendo que la misma estaría disponible el próximo año.

Sin embargo, cuestiones como la pandemia del covid-19 y el propio escándalo obligaron al Gobierno nacional a redirigir los esfuerzos hacia otras prioridades distintas a la de la apertura del proceso licitatorio, con lo que el discurso bajó de tono, llegando a hablar de la instalación de planes piloto en alianza con diferentes empresas privadas para esa tecnología en julio pasado. En ese momento, sin embargo, sí se barajaba la opción de hacer una subasta 5G.

No obstante, la ministra Valderrama fue clara durante su intervención en Andicom: “En el mundo se habla de 5G y para nosotros no es un proyecto a largo plazo, sino toda una realidad. Tuve la oportunidad de reunirme con varios ejecutivos del sector y ya en el mundo se habla del 6G. Si bien Colombia tiene que recorrer un camino largo, no estamos lejos de ese objetivo”.

En ese sentido, especificó que los mencionados planes piloto están avanzando satisfactoriamente en 40 municipios del país con apoyo de siete empresas del sector de telecomunicaciones, por lo que el terreno debería quedar abonado para que el próximo Gobierno llegue a implementar la tecnología.

“En este momento el país está colocando, desde el punto de vista técnico, el posicionamiento de las necesidades que hay en este campo”, concluyó.

La funcionaria se refirió, en el mismo evento, al contrato que solía tener Centros Poblados, aclarando que no se ha descartado que el mismo vuelva a entrar en proceso de licitación, pues si bien ETB, que quedó en segundo lugar en el concurso original, es una de las empresas con posibilidades para quedarse con el proyecto, no es el único candidato.

Valderrama prometió que se resolverá la situación del contrato “a la mayor brevedad”, pero no se refirió a los $70 mil millones que aún están desaparecidos en medio del escándalo.

“El país necesita respuestas y que se tomen decisiones claras y contundentes en materia jurídica (…) “Debo ser clara en que yo no puedo trascender a las decisiones de las autoridades y en manos de ellos están las decisiones que se tomen al respecto. Fiscalía, Procuraduría y Contraloría están en ello, porque son las autoridades de control para que se evolucione en este frente”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: