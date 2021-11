Comienza este jueves la elección de la nueva Señorita Bogotá

Este 21 de noviembre se llevará a cabo la elección de la Señorita Bogotá.

Tras la gala de elección y coronación para este domingo, Dana Valentina Álvarez Gutiérrez, de 21 años, quien es Señorita Bogotá Real 2021, hará la entrega de la corona a su sucesora.

De acuerdo con información de la oficina de prensa del concurso Bogotá Real, en este evento la ciudad elegirá sus representantes a los reinados Nacionales de Agricultura, Ganadería, Panela, Arroz, Café, Turismo, y Fiestas del Mar, entre otras ferias y festivales organizados en el territorio Nacional e Internacional, las candidatas ganadoras representarán al Distrito Capital, en los eventos nacionales e internacionales más importantes durante el 2022.

Como jurado calificador del certamen se destaca la presencia de Andrea Tovar; Srta. Colombia 2015, la presentadora de farándula Graciela Torres; conocida como “La Negra Candela”, Daniel Montañez y Valentina Duarte Galvis quien es Srta. Colombia al Reinado Internacional del Café, así como diferentes personalidades del entretenimiento.

La velada de elección y coronación Srta. Bogotá Real 2021-2022, tendrá como lugar el Hotel Radisson Bogotá Metrotel, en medio de un largo día desde las 7 de la mañana y culminará con la ganadora hacía las 4 de la tarde.

Ceremonia de elección y coronación en la edicción 202o para Señorita Bogotá Real.

Durante este año, la ciudad estuvo representada por la Srta. Bogotá Real 2021, Dana Valentina Álvarez Gutiérrez, una joven bogotana de 21 años, quien es estudiante de comunicación social y periodismo becada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es modelo de pasarela y fotografía, periodista, presentadora e influenciadora en redes sociales.

Tras el inicio de esta nueva versión del certamen de belleza Dana Valentina, afirmó: “me considero una mujer con un gran futuro y cada cosa que he logrado hasta el momento lo hago con el sudor de mi frente, soy muy feliz a pesar de los obstáculos que he tenido, siempre podrán recibir una sonrisa de mi parte, amo como a nadie a mí familia y todo lo que hago, lo hago por ellos en especial mi mamita que toda la vida ha sido mi ejemplo de vida y mi apoyo incondicional”.

En un futuro no muy lejano se ve como una mujer poderosa que llevará su profesión en el alma y dando a conocer la problemática, pobreza y falta de educación convirtiéndose en una voz para la hermosa capital.

El evento comenzará con actividades presenciales y con el aforo del 100%, desde este jueves 18 de Noviembre en varios puntos de la ciudad con la siguiente programación:

Jueves, 18 de noviembre 2021

Actividad: 5:00pm: Elección Mejor Cabello y Miss Elegancia en el C.C. Titán Plaza (Titán Drive)

Viernes, 19 de noviembre 2021

Actividad: 6:00pm: Rueda de Prensa en el Hotel Radisson Bogotá Metrotel.

7:00pm: Brindis de Apertura y Elección Reina de la Policía en el Hotel Radisson Bogotá Metrotel.

Sábado, 20 de noviembre 2021

Actividad: 7:00am Recorrido Turístico al Cerro e Iglesia de Monserrate.

4:00pm Noche de Fantasía y desfile en traje de baño en el C.C. Titán Plaza (Titán Drive)

Domingo 21 de noviembre 2021

Actividad: 7:00am Elección Chica Fit en el Hotel Radisson Bogotá Metrotel.

9:00 am Paseo Real Belleza con Propósito en la Zona Rosa de Bogotá

1:30 pm Entrevista con el Jurado Calificador en el Hotel Radisson Bogotá Metrotel.

4:30 pm Velada de Elección y Coronación Srta. Bogotá Real 2021-2022





