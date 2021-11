Suspenden al árbitro del partido Colombia vs Brasil por no expulsar a Neymar Jr

Chilean referee Roberto Tobar speaks with Brazil's Neymar during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 between Brazil and Colombia, at the Neo Quimica Arena, previously known as Arena Corinthians, in Sao Paulo, Brazil, on November 11, 2021. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

Tras finalizarse la jornada de eliminatorias del mes de noviembre, la Conmebol dio a conocer las sanciones a algunos árbitros por sus discutidas actuaciones en el los partidos validos por la fecha 13 y fecha 14. Uno de ellos fue el chileno Roberto Tobar por su actuación en el partido entre Brasil vs Colombia en la ciudad de Sao Paulo.

El comunicado emitido por la Comisión de Árbitros de la Conmebol indica que tras la revisión de la actuación del juez central chileno se determinó que incurrió en errores graves, “no tomando las decisiones correspondientes y poniendo en riesgo el control del partido” en tres jugadas puntuales.

La primera acción mal sancionada por el chileno fue al minuto 7 cuando Neymar Jr. de manera aireada reclamó por una supuesta falta en su contra, luego de que Tobar cobrar una infracción por un golpe del brasileño a Johan Mojica. Esta decisión no le gustó para nada al astro brasileño que pecheó al central, quien no decidió ni reconvenir al jugador de manera verbal.

Otra de las acciones que la Comisión consideró mal sancionada fue un “mal uso del brazo” de Juan Guillermo Cuadrado al minuto 26. Para los integrantes este jugador debió ser expulsado tras propiciar un golpe con su mano a uno de los jugadores de Brasil, sin embargo, Tobar nuevamente omitió la sanción disciplinaria

Por último, nuevamente Neymar Jr es protagonista de una de las polémicas por una acción antideportiva al minuto 74 de partido. Aunque el comunicado donde se informa la sanción no aclara a que jugada se refiere, esta sería una acción en donde, sin pelota, propició una patada a Juan Guillermo Cuadrado y la cual fue pasada por alto por Roberto Tobar.

La suspensión se da por tiempo indeterminado en las competencias organizadas por la Conmebol, tal como son Copa Libertadores, Copa Sudamericana, torneos de selecciones o Eliminatorias rumbo al mundial de Catar 2022.

Suspenden al árbitro del partido Colombia vs Brasil por no expulsar a Neymar Jr

Conmebol suspendió al árbitro y al encargado del VAR por no haber expulsado a Otamendi en Argentina-Brasil

La Fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 no fue una más. Uno de los partidos más trascendentales de la jornada se llevó adelante en el estadio Bicentenario de San Juan, el cual albergó la igualdad sin goles entre Argentina y Brasil. Este resultado, sumado a la victoria de Bolivia (3-0 a Uruguay), el triunfo de Ecuador (2-0 contra Chile) y el empate 0 a 0 entre Colombia-Paraguay, le valió a la Albiceleste sacar su pasaje a la cita máxima.

Una de las principales polémicas del clásico fue la decisión del árbitro principal Andrés Cunha, con el aval del VAR (monitoreado por Esteban Ostojich), de no sancionar a Nicolás Otamendi por un codazo en el rostro a Raphinha.

La Conmebol, ante este accionar, tomó cartas en el asunto. “Suspender a los árbitros Andrés Ismael Cunha Soca y Esteban Daniel Ostojich Vega por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol”, anunció el ente encargado de regular el fútbol en Sudamérica mediante una carta firmada por Wilson Seneme, el presidente de la Comisión de Árbitros.

“La actuación del Árbitro Principal Andrés Ismael Cunha Soca Vargas y el Árbitro VAR Esteban Daniel Ostojich Vega designados para el partido mencionado, han sido analizadas técnicamente por esta Comisión, concluyendo que los mismos han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido, puntualmente en la siguiente situación: - Min 33 Conducta Violenta del Jugador N°19 Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi (ARG)contra un adversario poniendo en peligro la integridad física del mismo con uso del brazo en el rostro”, advirtió la Conmebol.

Este accionar despertó la furia de Tite, quien apuntó contra los jueces del partido en conferencia de prensa. Voy a decir lo que dije en el vestuario sobre el arbitraje. Y lo asumiré. (Andrés) Cunha es un árbitro extraordinario, su calidad técnica y de percepción son altísimas, un aspecto disciplinario muy alto. Pero el arbitraje requiere de un equipo de trabajo. ¿Quién está en el VAR?”, comenzó su relato.

“Es imposible, y lo voy a repetir, es imposible no ver el codazo de Otamendi a Raphinha. No estoy hablando del resultado del partido. Quien quiera tener exención en el análisis, está muy claro. ¿Fue eso decisivo en los resultados del partido? No sé. ¿Gran partido de los dos? Sí, fue un gran partido. Tradición, calidad técnica de los dos, está bien. Pero el componente (arbitraje) tiene que ser el mismo”, prosiguió el entrenador. Y luego, concluyó: “Digo más, así como agradezco a la ciudad de San Juan por la forma educada en que nos recibieron. No me insultaron mientras estuve en el banco de suplentes, muchas gracias por el respeto profesional con todos nosotros. Eso de un lado, del otro un árbitro del VAR de alto nivel, no puede trabajar de esa forma. Eso es inconcebible. Y digo menos, ´inconcebible’ no es el término que quiero decir, digo eso porque soy educado.”

SEGUIR LEYENDO: