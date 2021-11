Buena noticia para Colombia, Carlos Cuesta volvió a los entrenamientos con el Genk tras superar la lesión REUTERS/Luisa Gonzalez

Sin duda alguna el defensa ‘cafetero’ Carlos Cuesta fue una de las gratas sorpresas que ha dejado el proceso de Reinaldo Rueda como director técnico de la selección Colombia, pues a sus apenas 22 años de edad se consolidó como cuota de seguridad en la zaga defensiva y se ganó la titular al lado de Yerry Mina.

De hecho, tras el juego por la quinta fecha ante Brasil, donde fue uno de los grandes protagonistas, el joven futbolista concedió una entrevista y aseguró que se encuentra muy motivado por la confianza que ha depositado el cuerpo técnico en él, ya que hasta hace muy poco hizo su debut oficial con la Tricolor y hoy en día es uno de los más aplaudidos.

Sin embargo, previo a la doble fecha de Eliminatorias del mes de noviembre se lesionó en un partido disputado con su club y fue una de las bajas más importantes de la Tricolor.

Pero las cosas pueden cambiar para la próxima doble fecha de Eliminatorias, pues Reinaldo Rueda recibió una buena noticia tras el partido ante Paraguay, por la fecha 14. Y es que según se conoció este martes, la recuperación del defensor central Carlos Cuesta va por buen camino y todo parece indicar que reapareció en los entrenamientos con el Genk de Bélgica.

Así las cosas, y después de un largo mes de recuperación de la lesión que sufrió ante West Ham en la Europa League. El antioqueño se recuperó y volvió a los trabajos, de forma individual, este martes. Es por esto que, de acuerdo con los pronósticos del cuerpo médico del equipo, le faltaría una semana para estar listo y reaparecer en los partidos del Genk.

Cabe recordar que el central sufrió una molestia en los isquiotibiales que lo terminó sacando de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos ante Brasil y Paraguay, así como también salió su pareja de saga, Yerry Mina, quien también se lesionó.

Ahora bien, el regreso de Cuesta podría darse para el jueves 25 de noviembre en el partido del Genk ante Dinamo Zagreb, por la Europa League y también volvería a entrar en el radar de Selección para los partidos de enero ante Perú y Argentina, dos de los compromisos más cruciales para la Tricolor en el sueño de ir a Catar 2022.

CUESTA FUE DESTACADO POR CONMEBOL

La Confederación Sudamericana de Fútbol lo incluyó dentro de un selecto grupo de jugadores jóvenes, quienes son catalogados como los de mayor proyección de las diferentes selecciones sudamericanas. El mayor de los 10 seleccionados, uno por nación, es el portero venezolano Wuilker Faríñez quien tiene 23 años y ha disputado 33 partidos con la ‘Vinotinto’.

“Me ha llegado la oportunidad y me he afianzado. Lo menos que debo hacer es responder en la cancha. Hago el proceso, llego en un momento clave a la Selección y este partido me dice que hago las cosas bien. Siempre salgo a jugar bien, porque el país nos ve como referentes”, aseguró el central al finalizar el 0-0 contra Brasil.

Y es que Cuesta tuvo jugadas claras en defensa que cortaron los peligrosos ataques del rival, pues la Canarinha llegaba invicta y con un poderío ofensivo que atemorizaba cualquier defensa.

“El sueño de todo jugador es estar en lo más alto y cuando estás acá es un sueño cumplido. Siempre he dicho que lo más importante es cumplir”, agregó en nacido en Quibdó.

Cuesta también resaltó su buena relación con el técnico Rueda: “Con el ‘profe’ tengo una relación desde hace años. Las miradas valen más que las palabras. Fuera del campo es como un padre para mí y repito que las miradas dicen mucho”.

