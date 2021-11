Incondicionales: Falcao, Mina, Uribe y los grandes ausentes que en la distancia apoyan a la selección Colombia

IMAGEN DE ARCHIVO. El atacante de la selección colombiana de fútbol Radamel Falcao García celebra tras anotar un gol ante Chile por la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, en el Estadio Nacional, Santiago, Chile - Octubre 13, 2020 Claudio Reyes/Pool vía REUTERS

A falta de minutos para que la selección Colombia juegue su partido más importante por Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022 de este 2021, dado que de no ganar podría ceder la posición de repechaje rumbo al mundial, uno de sus referentes de dejó un mensaje de aliento. Se trata de Radamel Falcao García.

En su cuenta en Twitter, El Tigre publicó una frase con la que anima a sus compañeros a dejarlo todo en la grama del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para obtener los tres puntos ante la selección paraguaya y hacer soñar a la hinchada con la participación a un mundial por tercera vez consecutiva, hazaña que también se logró entre 1990 y 1998.

“Todo nuestro apoyo. Vamos por ese objetivo. Mis oraciones y mejores deseos . Podemos lograrlo”, compartió Radamel.

Otra de las bajas sensibles para la selección en el partido contra los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto es el defensor Yerry Mina. Producto de una lesión en el tendón de la corva, el nacido en Guachené (Cauca) no podrá evitar que la esférica llegue al pórtico custodiando por David Ospina.

Pues bien, Mina, en una historia en Instagram, subió una foto en la que se ve a todo el equipo cafetero, acompañada de la frase: “Vamos mi Selección Colombia”.

Algo similar hizo Mateus Uribe, bastión del mediocampo en Colombia, lesionado con el Porto. “Con más fe que nunca” compartió en sus redes sociales, pie de foto que acompaña una imagen suya vistiendo la camiseta del equipo patrio.

Johan Mojica, que se perderá el partido con los guaraníes por acumulación de tarjetas amarillas, también se sumó al apoyo al equipo en Instagram con el mensaje: “Vamos mi selección. Dios, con nosotros”.

Wilmar Barrios, con quien Reinaldo Rueda no podrá contar por la suma de cartones amarillos, no se ha pronunciado, pero de seguro debe estar lamentando no acompañar al equipo en un partido clave en pro del máximo certamen del fútbol.

Colombia hoy es quinta en las clasificatorias, con 16 unidades, las mismas que Chile (cuarto) y Uruguay (sexto). Delante de ella tiene a Ecuador (20 puntos), Argentina (28 puntos) y Brasil (34 puntos). “Vamos a tener toda la agresividad ofensiva. En sistemas de juego todo tiene como resultado lo que pasa con los interpretes”, declaró Reinaldo Rueda sobre el partido en Barranquilla.

FALCAO TAMBIÉN DEJÓ UN MENSAJE PREVIO AL PARTIDO CON BRASIL

Previo al partido del pasado 11 de noviembre, ante el seleccionado de Brasil, en el que tampoco pudo estar, Falcao también dejó un mensaje a la selección Colombia, que lastimosamente perdió el partido por la mínima diferencia, gracias a un gol de Lucas Paquetá que David Ospina alcanzó a arañar con sus guantes.

“Muchachos: de corazón con ustedes. Espero que tengan un gran juego y sigamos alcanzando el objetivo que nos hemos propuesto. Dios los bendiga. Vamos Colombia. Vamos . Abrazo desde la distancia. Mi apoyo y el de millones de colombianos con ustedes”.

El ‘3′ del Rayo Vallecano no pudo acompañar a los dirigidos por Reinaldo Rueda, dado que un día antes de viajar para concentrarse con la selección sufrió una molestia física en el aductor derecho. Ocurrió el 6 de noviembre, en la derrota 1-2 ante Real Madrid, en la que anotó el único tanto de su equipo en solo 12 minutos que estuvo en el campo de juego.

SEGUIR LEYENDO: