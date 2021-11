Gloria Cecilia Narváez, la monja que estuvo secuestrada en Malí, llega este martes a Colombia

La religiosa Gloria Cecilia Narváez, de 57 años, secuestrada junto a cinco extranjeros más.

El pasado 9 de octubre fue liberada Gloria Cecilia Narváez, una monja colombiana que fue secuestrada por un grupo yihadista vinculado a Al Qaeda a inicios de 2017. Luego de su liberación, la hermana ha estado cumpliendo una temporada en El Vaticano, donde conoció al Papa Francisco y también a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Sin embargo, después de que la mujer quedó en libertad, tras cuatro años de secuestro y intentos fallidos de escape, a causa de su mal estado de salud, los familiares y conocidos de Narváez han esperado ansiosos su regreso a Colombia desde que se fue a cumplir una misión religiosa en Malí y fue secuestrada.

La espera terminará este martes 16 de noviembre, en horas de la noche, cuando la monja colombiana llegue al Aeropuerto Internacional El Dorado en un vuelo que viene desde Roma y hace escala en Madrid, España. Para recibirla, se preparan en la capital del país sus familiares, conocidos y la iglesia; pronto se espera que la monja llegue a su natal Pasto, Nariño.

Además de sus compañeras de congregación, también la estará esperando en el aeropuerto de Bogotá una comisión de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, grupo que estuvo adelantando labores durante los últimos cuatro años para lograr la libertad de la monja colombiana.

Papa Francisco y Gloria Cecilia Narváez. Foto: video Rome Reports

Según la revista Semana, la monja Gloria Cecilia Narváez estará en Bogotá hasta el próximo domingo, cuando partirá con su familia rumbo a Pasto, su pueblo natal. De hecho, el próximo lunes en la capital de Nariño se llevará a cabo una caravana desde el aeropuerto de esa ciudad y hasta el centro en honor a la religiosa.

Además, el próximo martes, en Pasto también se realizará una celebración eucarística para agradecer por la vida de la religiosa. La Policía Nacional informó a través de un comunicado oficial que “la hermana llega procedente de Roma en un vuelo con escala en la ciudad de Madrid, España, y en Bogotá será recibida por sus compañeras de congregación y por una comisión de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula) de la Policía Nacional, unidad que desde el primer momento estuvo adelantando gestiones en procura de su libertad”.

Por su parte, Edgar Narváez, hermano de la monja colombiana, habló en horas de la mañana de este martes con Noticias RCN revelando los detalles con los que se preparan para recibir a su hermana. “Esta noche llega a Bogotá y estará acá toda la semana. En Pasto la recibirán con una caravana y el martes se realizará una eucaristía”.

Además, el familiar de Narváez habló de algo que será muy difícil para toda la familia y es que, a pesar de la alegría que se tiene por la llegada de la religiosa, quien no estará para ella será su madre, quien falleció esperándola el año pasado, en el mes de septiembre. Esta noticia tuvieron que dársela a la monja luego de que fuera liberada.

“Fue una situación muy dura, de todas formas Dios es muy grande y nos da después una buena noticia sobre la libertad de la hermana. Lamentablemente, yo no pude darle la noticia Gloria, se la dieron las hermanas franciscanas, la misa que se hizo en honor a mi madre fue grabada y ellas le mostraron el video”, informó el familiar de Gloria Narváez.

Papa Francisco saludó en el Vaticano a la monja colombiana Gloria Narváez, quien fue liberada en Malí. Fotos: Presidencia Malí / EFE (FABIO FRUSTACI)

Agregó que su hermana les ha informado que está muy feliz de regresar y ansiosa por volver a Pasto, donde quiere comer el tradicional frito pastuso, entre otros platos típicos. Además, señaló que toda la familia está lista para llevarla a donde ella quiera.

Horas antes de abordar su avión, la hermana colombiana habló con el padre Humberto González, quien trabaja en el Vaticano y entrevistó a la religiosa antes de abandonar el continente europeo. El video fue compartido por Noticias Caracol y se escucha que una de las primeras cosas que Gloria Narváez le dijo al sacerdote fue “tengo ganas de volver a mi casa”.

Habló de aquellas cosas que la mantuvieron fuerte y con la esperanza de regresar a la libertad, “al caminar por la arena siempre vi en las huellas que Dios me manifestaba su amor. Él me había escogido y estaba segura de que él me sostenía”.

La religiosa también se refirió a la muerte de su madre, y dijo que “mi mamá hace un año murió, pero era una mujer de fe, que oraba mucho por mí, por todos. Estoy muy contenta de volver a ver a mi familia”.

