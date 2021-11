“Este compromiso será diferente porque estamos en un momento diferente”: Reinaldo Rueda sobre el partido contra Paraguay

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Brazil v Colombia - Arena Corinthians, Sao Paulo, Brazil - November 11, 2021 Colombia coach Reinaldo Rueda reacts REUTERS/Amanda Perobelli

Este martes se jugará la fecha número 14 de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022, jornada que será clave para aquellos equipos que busquen quedar de cuartos o, en el peor resultado, de quintos para irse a repechaje. Por su parte, la selección de Colombia recibirá a Paraguay a las 6:00 p.m., hora local.

Este lunes, Previo a este partido, Reinaldo Rueda, dio una conferencia de prensa en la que habló de la importancia que tiene para el equipo conseguir la victoria, la falta del gol, el liderazgo del equipo y las variantes que utilizará la selección para vencer a Paraguay.

Primero, Rueda confesó cómo maneja la ansiedad que genera la necesidad de una victoria en estos momentos de las Eliminatorias. “Revisando lo que hicimos en el juego anterior con Brasil y también el último partido con Paraguay en Asunción. Este compromiso será diferente porque estamos en un momento diferente. Tenemos que manejar esa ansiedad, porque también la necesitamos. Todos necesitamos esa tensión para ser competitivos. La presión nos la imponemos nosotros mismos, por lo que representa este desafío y por lo que representa la selección. Sentimos la presión y nos debe impulsar a buscar un buen resultado, no debe paralizarnos”.

Cabe resaltar que la ‘tricolor’ necesita asegurar el cuarto lugar, así que deberá buscar la victoria ante Paraguay, sobre esto Rueda mencionó que: “Yo pienso que todos los partidos tienen un grado de complejidad. Hay juegos que parecen difíciles y después no lo son por las características del rival. A veces pasa al contrario. Hay juegos en los que los rivales te dan espacios y otros en los que hay que crearlos. Todo está en la inteligencia del juego y la posibilidad de imponerse al rival. No podemos sobrevalorar ni subvalorar a los demás rivales que no sean Brasil. Partimos de ese control mental para dominar el juego y buscar la eficacia que necesitamos”.

Para el vallecaucano, la clave en este duelo será “pasará por nuestra inteligencia. Tenemos que interpretar cuando elaborar en la mitad del campo, si hay espacio, o cuando tenemos que hacer transiciones directas, si el rival se cierra. En la medida que interpretemos bien, con un buen concepto, podremos sacar un buen resultado desequilibrando el partido”.

En la conferencia de prensa se preguntó por la titularidad de Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez. Sobre esto, Rueda explicó que: “Las interrogantes en cada posición son las que uno como técnico siempre tiene. En las últimas prácticas he ido despejándolas. Por respeto al equipo y a los jugadores, cualquier decisión que tome ahora no es saludable informarla. Por fortuna tenemos posibilidades. Es más importante eso que definir las posiciones en este momento. Es más fructífero analizar otros factores para cuestionarnos. En el funcionamiento estamos trabajando para hacer un buen juego”.

Recientemente James Rodríguez perdió a su abuela y se pensó que dejaría la concentración con la selección. “Es natural que esté golpeado, tuvo la pérdida de un ser muy especial. Hablaba con él que prácticamente su abuela fue la que lo crio mientras su mamá trabajaba. Ese tipo de personas son personas muy significativas para uno. Ojalá lo supere. No es fácil, es un vacío que ni siquiera el tiempo sana. Así es la vida, hay que sobreponerse. Ojalá que, si decidimos que James pueda jugar, lo tomé como un homenaje y un tributo a su abuela. Sabemos, como todos, lo que James le aporta al equipo y la sinergia que tiene con los demás jugadores. Naturalmente será muy positivo para nosotros. Físicamente, su estado es subjetivo. El médico me dijo que el tratamiento ha aportado para superar la molestia en la costilla”, dijo Rueda sobre la situación del ‘10′.

Uno de los errores que tienen en el repechaje a Colombia es la falta de anotar goles, la mayor preocupación que tiene Rueda. “La vez pasada perdimos a Borja, que venía con una buena racha con nosotros. Ahora, llegó con pocos minutos de competencia. Lo mismo pasa con Muriel. Afortunadamente, ahora tienen salud y están haciendo un buen trabajo. Todos. Están trabajando al máximo. Estamos intentando estimularlos, desde lo analítico y desde lo sensible para que tengan mayor efectividad. Todos estamos ansiosos por conseguir los resultados. Son partidos cerrados y no hemos podido aprovechar las que nos quedan. A veces por el rival y a veces por nuestra imprecisión. Trabajamos con convicción y estamos seguros de que lograremos un equipo equilibrado y compacto. Sabemos que cuando recibimos el equipo era un conjunto que tenía problemas en defensa. Mejoramos en eso y en nuestra posición en la tabla. Ahora nos falta la parte ofensiva. Ese es nuestro proceso: recomponer la confianza, sumar puntos, muchas veces no hemos obtenido lo que merecíamos , y ahora necesitamos mejorar nuestra eficacia”.

Por último comentó que no ha contado con el tiempo suficiente para entrenar con todos los jugadores. “Pocas sesiones, dos para preparar el juego contra Brasil y con Paraguay, de las tres que teníamos, dos se enfocaron a recuperar al equipo. Es la dinámica de las selecciones y la exigencia del jugador de élite. En el trabajo de nuestros sistemas todo cambia dependiendo de los intérpretes y los rivales. Depende de los jugadores que tenemos. No hemos podido contar con la nómina ideal que pensamos. Hemos perdido varios jugadores. La vez pasada perdimos cuatro y esta vez también. No hemos podido estabilizar una nómina por las lesiones y ahora también se sumaron las sanciones. Todo eso tiene que ver a la hora de elegir un esquema. De eso depende la idea de juego, de la disponibilidad de los jugadores que tengamos”.

