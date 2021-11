Eln entregó el cuerpo de Tulio Mosquera, exalcalde del Alto Baudó secuestrado desde 2019

Este lunes se realizó finalmente la entrega del cuerpo del exalcalde del Alto Baudó, Tulio Mosquera, quien estuvo secuestrado desde 2019 y que fue asesinado este noviembre a manos del Eln. Según la información emitida por el grupo armado, el exmandatario murió ahogado cuando la embarcación en la que se movilizaba se hundió.

Los restos de Mosquera fueron recibidos por el Comité Internacional de la Cruz Rojas (CICR) y el obispo de Istmina. “Todo OK. Cuerpo íntegro”, fue la notificación que se hizo sobre el estado del cadaver. “Una acción humanitaria, pro dignidad humana y esperanza de vida, libertad, verdad y paz. ¡Colombia se lo merece!”, escribió el arzobispo de Cali, Darío Monsalve.

El presidente Iván Duque arremetió contra el Eln tras la entrega del cuerpo calificando su accionar como una “degradación absoluta”.

El ELN una vez más muestra su barbarie, su terrorismo y su degradación absoluta con el vil asesinato de Tulio Mosquera. Quieren presentarse “humanitarios” entregando su cadaver, pero está claro que su muerte es derivada de su macabro secuestro.

Previamente, Monsalve relató que fue el encargado de comunicarle la noticia de la muerte del exalcalde a su esposa. “Informamos también del hecho a la Nunciatura, que pedía su liberación como gesto de voluntad para acuerdos humanitarios en el territorio, azotado por violencias”. Según su familia, el Eln estaba pidiendo tres mil millones de pesos para su liberación.

El político fue secuestrado el 24 de agosto en medio de su campaña política en el Alto Baudó (Chocó), junto con otras 12 personas. Estas últimas fueron liberadas a los días, sin embargo, Mosquera siguió retenido. En su momento el partido Liberal, del cual hacía parte, le pidió al Gobierno nacional y a las entidades estatales esclarecer los hechos que desde el inicio calificaron como secuestro.

Su esposa confirmó que en medio de la campaña no había recibido amenazas, por lo que su trabajo se venía desarrollando de manera tranquila.

Su última prueba de supervivencia fue enviada en octubre de 2020 y desde la selva envió un saludo a sus hijos y esposa. “Reiterarles que las condiciones que se han puesto por parte del Eln para mi salida son la exigencia de tres mil millones de pesos porque a mí se acusa de haber cobrado 11 mil millones”. Esto último hace referencia a un proceso en el que un hombre conocido como el Abogado del Diablo, desfalcó presupuesto de la salud y educación en el Chocó.

Sin embargo, en ese momento no hubo espacio para negociación pues, Miguel Ceballos, quien era alto comisionado para la Paz, pidió que se liberara de inmediato y sin condiciones.

“El Gobierno nacional exige al Eln la inmediata entrega, sin condiciones, del señor Tulio Mosquera, y recuerda que si ese grupo no libera todos los secuestrados, y no cesa el secuestro y actos criminales, no habrá lugar ni espacio para ningún diálogo”, señaló en su momento Miguel Ceballos, a través de un video publicado en Twitter.

En el video, el alto comisionado también le ordenó al Eln entregar información sobre Fredy Rangel Cardona, un conductor retenido desde el 24 de julio de 2018 y quien, al igual que Mosquera, fue secuestrado en Chocó. Ceballos también pidió información sobre otras diez personas que estaban privadas de su libertad desde 2002.

“Es urgente y necesario que el Eln exprese realmente su voluntad de paz con hechos concretos. La familia de Tulio Mosquera Asprilla lo espera.”, manifestó Ceballos.

