Así será la competencia que premiará la mejor cerveza artesanal del país

Durante el Festival de Cerveceros Artesanales, se llevará a cabo la Copa Nacional de Cerveceros Artesanales de Colombia, del 16 al 20 de noviembre. El evento premiará las cervezas que mejor representan el estilo, según la Guía de Estilos de la Beer Judge Certification Program (BJCP) 2015 y sus actualizaciones.

Los competidores serán juzgados por Jueces con ranking BJCP, Cerveceros Profesionales, Beer Sommeliers, Cicerone, GABF/WBC o entrenadores sensoriales, nacionales e internacionales. Todas las mesas de juzgamiento tendrán un líder internacional de experiencia reconocida y su cerveza recibirá la retroalimentación del panel, conformado por los siguientes expertos:

-Phil Markowski, autor del libro Farmhouse Ales (2004), Brewmaster y co-fundador de Two Roads Brewing Company en Connecticut, USA.

-Peter Bouckaert, co-autor del libro Wood & Beer (2016), Brewer de Rodenbach en Bélgica por 10 años, Brewmaster de New Belgium Brewing Company por 23 años, en Ft. Collins, Colorado, USA y actual fundador y Brewmaster de Purpose Brewing en Ft. Collins

-Chris Cuzme, brew master de Fifth Hammer Brewing Co. en New York

-Jennifer Talley, autora del libro Session Beers (2017), ex-Brewmaster de Russian River Brewing Company, entre otras. Fundadora y Brewmaster de 1849 Brewing Company en Grassvalley, California, USA

-Miguel Rivas AKA The Beer Trekker, fotógrafo oficial del Brewers Association (USA) basado en Nueva York, ha recorrido el mundo entero visitando cervecerías, y mostrando de una manera única lo que las diferencia del resto.

-Johann Bertazzoni, M. Sc. Brewing and Beverage Technology @TUM-Weihenstephan, Diplom Biersommelier @Doemens

Aquellas cervezas que logren cumplir todas las condiciones de los jurados serán premiados con los siguientes diplomas:

-Oro, para la que logre obtener un puntaje igual o superior a 40.

-Plata, si el puntaje obtenido que consigue se ubica entre 36 y 40.

-Bronce, para la que alcance un puntaje entre 32 y 36.

Esto aplicará tanto para cerveceros caseros como para cervecerías artesanales. La entrega de medallas se hará durante el cierre del festival, el próximo 20 de noviembre de 2021 en el Parque Museo El Chicó.

Programación del Festival de Cerveceros Artesanales

Más de 40 marcas de cervezas serán parte del evento que contará así mismo con la participación de 13 restaurantes nacionales. Estas serán las actividades que se desarrollarán:

Martes 16 de noviembre

Phill Markowski – Conversatorio – Farmhouse Ales

8:00 pm

El Irish Pub de Usaquén

Miércoles 17 de noviembre

John Palmer -Water for Style

7:00 pm

Tejo La Embajada

Jueves 18 de noviembre

Jennifer Talley – Sesion Ales and Building Culture / Miguel Rivas – Beer Trekking

7:00 pm

Taberna Tomahawk

Sábado 20 de noviembre

Peter Bouckaert – Wood and Beer

1:30 pm

Parque Chicó, Bogotá – Zona Gansos

VII Festival de Cerveceros Artesanales de Colombia

11:30 am

Parque Chicó, Bogotá

Cabe recordar que los interesados en asistir al evento deberán presentar su carné de vacunación para garantizar el ingreso. Las entradas ya están a la venta en formato digital, en etapa de preventa por un precio de 45.000 pesos (incluye un vaso conmemorativo y un libro). Aquellos que deseen comprar su entrada el día del evento deberán pagar la suma de 50.000 pesos.

