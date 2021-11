Valentina Espinoza, de Bolívar, fue elegida como la nueva Señorita Colombia: ¿Por qué no irá a Miss Universo?

Como viene siendo costumbre, en cada edición del Concurso Nacional de la Belleza, surgen preguntas con respecto a la elección, coronación y premiación de la próxima abanderada de la divinidad colombiana.

Justamente, la edición 2021 de este certamen tiene varias curiosidades, empezando porque es la primera ceremonia que se hace pospandemia. No sobra recordar que a causa de las restricciones que rigieron sobre los eventos masivos, la que se tenía pensada hacer para 2020 no se ejecutó; de manera que no fue sino hasta este domingo que el país conoció el nombre de la sucesora de María Fernanda Aristizábal como la mujer más bella de Colombia.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el formato tuvo varias modificaciones; la más notable es que ya no se llaman a las candidatas por orden alfabético de acuerdo al departamento que representan, sino que son nombradas por regiones; así pues, ya no es extraño que nombren de primera a la candidata del Chocó. El objetivo de esta iniciativa es hacer un recorrido por cada una de las regiones del país y, de manera paralela, exaltar sus principales aspectos culturales y biodiversos.

Ahora, ¿Cuáles son los premios recibidos por la ganadora?

Valentina Espinoza Guzmán, nueva soberana de la belleza nacional, será condecorada con la ya conocida corona de reina, la cual está diseñada por la casa joyera Cesáreo. Está elaborada con plata ley 900 y tiene también un baño de oro de 24 quilates; por otra parte está el anillo real, que fue manufacturado por la joyería André Laurent, cuya sede está ubicada en Bucaramanga y destaca por ser un distribuidor oficial de la marca Rolex. Adicionalmente, tendrá acceso ilimitado durante el periodo de reinado a todos los hoteles de la cadena Hilton, así como a tiquetes de la aerolínea Avianca.

De otro lado, la organización del Concurso Nacional de la Belleza no ha confirmado si la nueva reina recibirá dinero; sin embargo, hay que saber que este tipo de incentivos se han entregado en las más recientes ediciones de la competencia.

De hecho, María Fernanda Aristizábal recibió, dentro de la amplia lista de regalos, la suma de 30 millones de pesos que fueron donados por la organización del certamen, así como también joyas, contratos de publicidad y todo tipo de beneficios a nivel estético.

Otra de las dudas es ¿por qué la nueva señorita Colombia no representará al país en Miss Universo? Y esto se debe a que en el año 2020, la franquicia de Miss Universo en Colombia fue adquirida por la exreina de belleza Natalie Ackermann quien a su vez se apropió del derecho de que Miss Universe sea la corporación que escoja a la soberana que representará al país en el máximo concurso que tiene la belleza en el mundo.

Vale recordar que durante 85 años, fue el CNB, encabezado por Raymundo Angulo, el encargado de escoger a la representante de Colombia en Miss Universo.

¿Quién es Valentina Espinoza, la nueva Señorita Colombia?

La joven de 23 años es profesional en comunicación social y periodismo y cuenta con amplia experiencia en el campo de la presentación y el modelaje. Se considera a sí misma como una mujer luchadora, alegre y soñadora, y con altas expectativas de aprendizaje dentro del CNB. Finalmente, sus habilidades sociales le servirán como nueva señorita Colombia durante el 2022.

SEGUIR LEYENDO