Los secretos revelados por Andrea Noceti tras su elección como Señorita Colombia en el 2000: “Nunca en mi vida había hecho ejercicio”

En el marco de una nueva velada de elección y coronación de la Señorita Colombia, siempre será bueno rememorar algunas de las galardonadas con el título de las más bellas del país en años anteriores y que continúan llamando la atención por su atractivo físico, ya sea en una pasarela, en la actuación o en medios de comunicación.

Precisamente, uno de esos nombres que se relacionan directamente con el del Concurso Nacional de la Belleza es el de Andrea Noceti, quien fue escogida como la más bella del país en el año 2000 y actualmente es recordada por su participación en la telenovela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ en el papel de Fernanda Sanmiguel de Ferreira.

Fue ella misma quien, en diálogo con el programa ‘La Red’, confesó varios datos que muy pocos sabían y que de alguna manera, influyeron en su coronación como máxima representante de la belleza nacional en aquel año.

La primera persona en asesorarla fue el diseñador Alfredo Barraza, entretanto que otro de sus secretos fue que, para competir, debía cumplir una rutina de gimnasio, tema que ella desconocía pues “nunca en mi vida había hecho ejercicio. Gracias a Dios en esa época era como un cuerpo glorioso: yo comía y no me engordaba” y también reveló en medio de la charla que las relaciones con la prensa fueron complejas durante el certamen.

Con Barraza como su diseñador, la cartagenera tuvo más opciones de ganar, debido a la exigencia del barranquillero como preparador de reinas. Sin embargo, Noceti mencionó también que días previos a su coronación, tuvo un fuerte encontronazo con su preparador y hasta le envió una puya por una supuesta inclinación hacia otra candidata que él también asesoraba de forma paralela.

“Yo creo que Alfredo -Barraza- me descuidó y por eso hoy en día no tenemos buena relación (…) porque al final él demostró su preferencia por la señorita Valle, -Giselle Garcés Aljure-”, y de paso recordó una anécdota con uno de los trajes que, según ella, no estaba terminado para el momento en que ella lo tuvo que vestir.

“El disfraz como que no estaba terminado de hacer, tenía alfileres y cosas así (…) -hubo- un cambio en esa persona que me estaba preparando y en quien yo tenía confianza, vi que dejó de meterle la ficha, ¿me entiendes? Entonces vi ciertos descuidos dentro de mi ropa”, expresó para aquel magazín de entretenimiento y continuando haciéndole mención a Barraza, con quien admitió, no tiene las mejores relaciones luego de aquella edición del reinado.

A pesar de los problemas con el diseñador, la exseñorita Colombia manifestó que dentro del certamen tuvo algún altercado o fuertes cruces de palabras con él, quien “intentó cambiar cuando se dio cuenta de que yo iba de primera, y me puso en un podio y dijo lo que debía y no debía ponerme”.

Finalmente, la mujer aclaró que no se realizó ningún procedimiento estético durante su participación en el concurso, donde también participó la hoy en día presentadora María Rocío Stevenson Covo, conocida como “Rochi Stevenson” y quien representó al departamento de Bolívar.

Por otro lado, vale recordar que la exrepresentante de la ciudad de Cartagena, ha actuado en películas colombianas como ‘Ni te cases ni te embarques’ -2008- y ‘El elefante rojo’ -2009-. También hizo parte de los famosos que participaron en el reality show ‘La granja’ y precisamente por su estadía en Miami dejó de aparecer en la pantalla chica colombiana.

