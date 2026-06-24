El remedio de la abuela para acabar con los gases y la llenura: médico colombiano recomienda una infusión con hojas de un reconocido fruto

Esta es la infusión que recomienda un experto para aliviar molestias digestivas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los gases, la sensación de llenura y los constantes episodios de digestión pesada son molestias que afectan a millones de personas y que, en muchos casos, terminan alterando la rutina diaria.

Aunque existen medicamentos de venta libre para aliviar estos síntomas, el médico colombiano Oswaldo Restrepo aseguró que una alternativa tradicional podría convertirse en una aliada para recuperar el bienestar intestinal sin recurrir de inmediato a fármacos.

A través de uno de los videos publicados en su canal de YouTube, donde comparte consejos de salud, remedios naturales y recomendaciones para aliviar molestias comunes desde casa, el especialista habló sobre las propiedades de las hojas de guayaba, una planta utilizada desde hace generaciones en la medicina tradicional.

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Según explicó, una sencilla infusión preparada con este ingrediente podría ayudar a disminuir la inflamación intestinal, reducir la producción de gases y aliviar la sensación de pesadez que suele aparecer después de las comidas o durante episodios de trastornos digestivos.

“Toma una taza de hojas de guayaba y mira lo que pasa con tu intestino”, afirmó el médico al iniciar su explicación sobre este remedio casero que, según indicó, ha sido utilizado durante décadas por las familias colombianas.

La infusión de hojas de guayaba busca regular el intestino sin frenar su actividad, según un especialista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Por qué aparecen los gases y la sensación de llenura?

De acuerdo con Restrepo, muchas personas experimentan una digestión irregular debido a factores como el estrés, el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, infecciones intestinales o hábitos alimenticios poco saludables.

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El especialista comparó el sistema digestivo con una manguera que funciona mediante movimientos constantes encargados de desplazar los alimentos a lo largo del intestino. Cuando este mecanismo se altera, la digestión pierde su ritmo natural y aparecen síntomas como inflamación abdominal, ruidos intestinales, gases y episodios frecuentes de diarrea.

“Las paredes del intestino se inflaman por culpa de alimentos muy pesados, estrés o bacterias, y empiezas a moverse de forma violenta como locas”, explicó.

Según el médico, esta alteración provoca que los alimentos avancen demasiado rápido por el tracto digestivo, impidiendo que el organismo absorba correctamente el agua y los nutrientes.

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Uno de los aspectos que destacó el especialista es la presencia de taninos en las hojas de guayaba, pues estos compuestos naturales son conocidos por sus propiedades astringentes y antiinflamatorias.

La preparación con tres a cinco hojas de guayaba se toma por tres días y no debe superar una semana - crédito Magnific

Restrepo explicó que estos elementos actúan como una especie de protector natural sobre las paredes intestinales irritadas.

“Cuando te tomas el agua de hojas de guayaba, esos compuestos entran al intestino y abrazan las paredes inflamadas, desinflamándolas al contacto y haciendo que la manguera recupere su ritmo normal”, señaló.

A diferencia de algunos medicamentos que frenan de manera brusca la actividad intestinal, el médico aseguró que la infusión ayuda a regular el funcionamiento digestivo sin paralizarlo.

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Cómo preparar la infusión de hojas de guayaba para eliminar los gases

El procedimiento recomendado por el especialista es sencillo y puede realizarse con ingredientes fáciles de conseguir.

La preparación consiste en utilizar entre tres y cinco hojas de guayaba frescas o secas previamente lavadas. Posteriormente, se deben agregar a una taza grande de agua hirviendo y dejar cocinar durante tres minutos a fuego bajo. Luego se apaga el fuego, se tapa el recipiente y se deja reposar durante aproximadamente ocho minutos. Finalmente, se cuela la bebida y se consume tibia.

Oswaldo Restrepo pone a las hojas de guayaba en el centro de un remedio casero para los gases - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según explicó Restrepo, durante episodios de diarrea o trastornos digestivos ocasionales se puede tomar una taza en ayunas y otra a media tarde durante tres días consecutivos.

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Durante su explicación, el médico también advirtió sobre algunas prácticas frecuentes que podrían agravar el problema y uno de los errores más comunes es recurrir de inmediato a medicamentos antidiarreicos sin conocer la causa del malestar.

“Si usas un medicamento químico fuerte que paraliza el intestino de golpe, estás encerrando el enemigo por dentro”, afirmó.

Asimismo, recomendó evitar temporalmente alimentos como lácteos, panes y harinas cuando el sistema digestivo se encuentra irritado, ya que podrían aumentar los síntomas.

Cuándo consultar al médico

Aunque destacó las propiedades de las hojas de guayaba como apoyo para aliviar molestias digestivas leves, Restrepo aclaró que existen señales de alarma que requieren atención médica inmediata. Entre ellas mencionó la presencia de sangre en las deposiciones, fiebre alta persistente, debilidad extrema, signos de deshidratación o síntomas que se prolonguen durante varios días.

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Además, advirtió que la infusión no debe consumirse por más de una semana seguida, ya que su efecto podría generar estreñimiento si se utiliza en exceso.