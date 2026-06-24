Los mismos once, otra Colombia: cómo Néstor Lorenzo cambió el partido ante RD Congo en el Mundial, sin tocar la nómina

Once jugadores de la selección nacional de fútbol de Colombia posan uniformados con su camiseta amarilla en el césped de un estadio antes de un encuentro, con las tribunas de fondo. (Ulises Ruiz)

No, no es un sueño: es una realidad. La selección Colombia ya tiene el boleto asegurado a dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, después de su victoria —sí, apretada en el marcador, pero no en el juego— ante la selección de República Democrática del Congo. La anotación fue de Daniel Muñoz, goleador de la Tricolor en esta edición de la Copa del Mundo.

Y vamos parte por parte. Primero, 25 minutos casi perfectos del equipo nacional. Además, hubo algo muy interesante en ese tramo: el técnico Néstor Lorenzo planteó el mismo equipo que jugó ante Uzbekistán, pero con una idea táctica completamente distinta. Mucha más presión alta, mucho más físico, mirando a los ojos y teniendo en cuenta las características del rival. Eso era algo que, en algún momento, le criticamos al técnico Néstor Lorenzo: hacía unos planteamientos que no entendíamos frente a las características del equipo que estaba enfrentando; a veces se quedaba colgado, sobre todo al pensar realmente una estrategia distinta para cambiar la cara de la Tricolor. En esta oportunidad no pasó eso: Colombia salió a presionar alto, a buscar un partido físico, a entender que, entendiendo las características del rival, podía sacar ventaja de ellos mismos.

PUBLICIDAD

Lo hizo con Jefferson Lerma: partidazo. Lo hizo con Gustavo Puerta: partidazo. Y también con los dos laterales. Un Mojica un poco más conservador en su posición, pero también yendo muy bien al ataque. Y Daniel Muñoz… ¿qué decir de Daniel Muñoz? El goleador de la Tricolor en esta edición de la Copa del Mundo reaccionaba a todas las pelotas, pendiente de cada rebote, pendiente, obviamente, de explotar esa línea defensiva, pero también saliendo al ataque y acompañando a jugadores como Jhon Arias y como James Rodríguez. La verdad es que es uno de los hombres más destacados, en lo que va de la Copa del Mundo, de la selección Colombia: tiene sacrificio, tiene pegada, pero además tiene gol. Y eso es muy importante porque está definiendo y está ayudando a la selección Colombia.

Ahora, si nos vamos un poquito más al tema del mediocampo, qué señor partido de Gustavo Puerta: liderazgo, fuerza, jerarquía, acompañando a un hombre de mucha experiencia como lo es Jefferson Lerma, pero sin descuidar ningún detalle. Es que esos primeros 25 minutos fueron casi perfectos en todas las líneas. Estaban concentrados, estaban ajustados, estaban esperando la propuesta del rival, que nunca pudo entender cómo reaccionarle a esta selección Colombia; realmente nunca supo ver cómo podía hacerle daño a esta selección Colombia.

PUBLICIDAD

El partido de Davinson Sánchez… ¡Por Dios! No hay palabras para describirlo. Cierres ajustados, cierres a tiempo, muy pendiente siempre de su línea, siempre buscando el espacio, siendo ese primer pase. La verdad es que lo de uno de los capitanes de la selección Colombia es increíble.

El colombiano Daniel Muñoz celebra su primer gol junto a Luis Díaz y Davinson Sánchez - crédito REUTERS/Eloisa Sánchez

Además, Luis Díaz lo buscó, lo intentó; le anularon un gol. La verdad es que siempre viene mostrando esa movilidad por el costado izquierdo y en la sociedad que está consiguiendo, porque tenemos que hablar un poquito de eso: cómo están conectando el juego de la selección Colombia de mitad de cancha hacia adelante.

PUBLICIDAD

Tal vez uno de los puntos a mejorar: James Rodríguez, que vuelve a tener algunas fallas, que vuelve a desaparecer por tramos del partido, pero que en realidad también sirve para arrastrar la marca del rival. Lo tienen referenciado a James Rodríguez. Le pasó con Uzbekistán y ahora también le pasa con Congo. ¿Qué pasa, entonces? Que al tener un hombre referenciado en el mediocampo como James Rodríguez, Gustavo Puerta y Jefferson Lerma están mucho más sueltos en ese mediocampo y eso está generando que pueda —sobre todo Puerta— acompañar esa generación de juego con Jhon Arias y con Luis Díaz. Muy importante lo que vienen haciendo estos dos jugadores en la generación del juego, en la generación del volumen.

Esta selección estaba esperando a esos jugadores revulsivos que se echaran el equipo al hombro. Lo de Jhon Arias sigue siendo maravilloso, sigue siendo muy bueno, sobre todo aportando al colectivo. Claro, en esos primeros 25 minutos —y lo dijo James Rodríguez en la zona mixta—, paró el ritmo el cooling break, ese famoso, esa famosa pausa de hidratación que ya también sabemos que la convirtieron en un tema comercial. Pero ¿está beneficiando o no a las selecciones en esta Copa del Mundo? Pues en la selección Colombia se dieron cuenta de que, después de esa pausa de hidratación, bajó el ritmo: bajó la adrenalina de los jugadores, no se mantuvo ese ritmo de competencia que tenían y tal vez se hubiera podido buscar un poco más la definición, que tal vez es uno de los detalles a mejorar en esta selección Colombia.

PUBLICIDAD

El colombiano Daniel Muñoz marca un gol ante el portero de República Democrática del Congo, Lionel Mpasi, que posteriormente fue anulado - crédito REUTERS/Eloisa Sánchez

Ahora, sí: nos encontramos de frente a un arquero de Congo que sacó absolutamente todas las pelotas que pudo. Y esto también, en medio del desespero que tuvo defensivamente el equipo africano, que no entendía realmente qué era lo que pasaba y cuál era la propuesta real de esta selección Colombia.

Lo cierto es que nuestro país, en los mundiales, consigue su cuarta victoria ante una selección africana. Mantiene parcialmente el primer lugar de este grupo y ahora se viene nada más y nada menos que Portugal, que, por el resultado del primer partido de los europeos y lo que viene haciendo Colombia, pinta como un partidazo, como lo que verdaderamente estábamos esperando. Toda la carne en el asador en Miami, tanto de la Tricolor como de Portugal, para realmente saber quién se va a quedar con ese primer lugar.

PUBLICIDAD

Y es que, además, después de lo que fue la goleada de Portugal ante Uzbekistán, se ven dos equipos completamente distintos en los europeos: uno, el que empató con Congo, y otro, el que termina siendo contundente, con mucho más protagonismo de un jugador como Cristiano Ronaldo y que ahora esperan, desde la selección Colombia, comenzar a contrarrestar.

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, antes del partido - crédito REUTERS/Daniel Becerril

¿Qué dijo Néstor Lorenzo de Portugal? Es un reto; es el partido, además, con muchas solicitudes en las boletas, así que va a estar a reventar. Después de las 45.000 personas que estuvieron en el estadio de Guadalajara, en Miami, sin lugar a dudas, se espera también un gran número de colombianos. Ustedes saben que la fiebre amarilla se ha tomado los estadios: primero de México y ahora van por Estados Unidos. Una ciudad que ha acogido —y que acogió, recordemos— esa final de la Copa América del 2024. Esperemos que en esta oportunidad no haya problemas de logística.

PUBLICIDAD

Pero la selección Colombia, ahora, ante esta selección de Portugal, tiene la necesidad de sacar esa cara distinta: demostrar que no está solamente para ganarle a los de media tabla para abajo, sino también que está para ganarle a los grandes; que está realmente para mirar a los ojos a esas selecciones que vienen siendo protagonistas durante tantos años, durante las últimas competiciones internacionales.

Pero ahora Colombia, con el protagonismo no solo individual, sino también en el colectivo —el que le vimos en este partido—, la verdad es que nos deja muy satisfechos: el rendimiento táctico, el rendimiento físico, el rendimiento técnico, además de los hombres que también ingresaron. Lo hizo muy bien Juan Fernando Quintero; entró muy bien también Richar Ríos; lo hizo también muy bien Jhon Córdoba, a quien le vimos sus primeros minutos en cancha.

PUBLICIDAD

Y la verdad es que parte del gol de Daniel Muñoz llega después de una muy buena lectura de Jhon Córdoba, el delantero de la selección Colombia, que puede entender que, al dejar pasar la pelota, puede entrar Daniel Muñoz y termina marcando esta anotación.

El colombiano Daniel Muñoz celebra tras marcar el primer gol - crédito REUTERS/Daniel Becerril

Tal vez, sí: para este partido con Portugal se vengan cambios, porque no hubo en la nómina titular en este partido con Congo. Repitió lo mismo que Uzbekistán. Ahora, Néstor Lorenzo, ¿habrá cambios para enfrentar a Portugal? Se hace una lectura distinta y nos vamos a acostumbrar, entonces, a que cada partido tenga una idea completamente distinta. Desde lo táctico, puede que no con los nombres, que sean los mismos hombres los que salten al campo, pero sí en la idea va a cambiar.

PUBLICIDAD

Nos vamos a acostumbrar a ver una Tricolor completamente distinta, sobre todo en la parte física, que era un aspecto que le estábamos… eh… preocupando y nos estaba preocupando mucho. Pues, en realidad, nos vamos contentos de este estadio de Guadalajara: un escenario espectacular, un escenario con más de 140 decibeles por parte de la hinchada colombiana. Los hinchas, la fiebre amarilla, se hacen sentir y se siguen haciendo sentir.

En la zona mixta, todos los jugadores celebrando la posibilidad de dar estas alegrías a Colombia. Y la verdad es que va a ser muy importante ahora este nuevo reto que se tiene ante la selección de Portugal en Miami, el próximo sábado 27 de junio. Pendientes, porque puede ser histórico la clasificación o histórica la clasificación de Colombia para la siguiente fase.