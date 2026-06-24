Así reaccionaron los políticos a la victoria de Colombia frente a la RD del Congo en el Mundial 2026: “No dejemos que Petro se robe la atención”

Políticos reaccionaron al triunfo de la Selección Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Germán Forero - Colprensa

La noche del martes 23 de junio en Guadalajara, México, la selección Colombia logró una victoria por 1-0 ante la República del Congo y selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol en 2026, un resultado que provocó una oleada de reacciones de figuras políticas y sociales del país.

El gol de Daniel Muñoz desató la euforia en el estadio y en todo el territorio colombiano, donde el fútbol volvió a convertirse en motivo de unión nacional.

Líderes y representantes de diferentes sectores no tardaron en pronunciarse tras el pitazo final. Cathy Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde, compartió: “Dejemos disfrutar de la clasificación y de la victoria de la @FCFSeleccionCol”, aludiendo al ambiente festivo que se vivió después del triunfo.

PUBLICIDAD

Su mensaje incluyó un llamado a mantener el foco en la hazaña deportiva, evitando que otros temas desvíen la atención. “No dejemos que Petro se robe la atención, eso es lo que busca. No soporta no ser el centro de todo, a toda hora. Vamo’a jubilarlo”, señaló.

Cathy Juvinao instó a que el país valore el logro alcanzado por la Selección Colombia y evite distracciones ajenas al fútbol - crédito @CathyJuvinao/X

El mismo sentimiento fue replicado por Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, quien publicó un mensaje idéntico en X, reforzando la idea de que el país debe concentrarse en el logro conseguido por el equipo nacional.

“Quien lo gana, es quien lo celebra. Felicidades a nuestra @FCFSeleccionCol por la clasificación a la siguiente fase. Seguimos celebrando", afirmó.

Alejandro Char refuerza el llamado a celebrar la clasificación de Colombia - crédito @AlejandroChar/X

El exfiscal Francisco Barbosa celebró el resultado con un mensaje breve: “Viva Colombia. Le ganamos al Congo. Clasificamos a dieciseisavos en el mundial de fútbol”, reflejando el orgullo y la esperanza que el desempeño futbolístico ha generado entre los colombianos.

PUBLICIDAD

Francisco Barbosa expresó orgullo nacional tras la clasificación de Colombia - crédito @FBarbosaDelgado/X

Vicky Dávila, periodista y excandidata presidencial, utilizó sus redes sociales para expresar: “Llegó por fin la buena suerte a Colombia. Hoy 1 gol de Daniel Muñoz frente a Congo. Y el domingo el país también ganó, ganó la democracia y la libertad… bendito sea Dios”.

Vicky Dávila vinculó la victoria de Colombia con logros democráticos recientes - crédito @VickyDavilaH/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, optó por una expresión más escueta: “Arriba Colombia! de local en Guadalajara!!”, destacando el papel de la afición y la importancia de jugar en territorio mexicano, donde la selección contó con un fuerte respaldo de compatriotas residentes y viajeros.

Armando Benedetti celebró el triunfo de la Selección Colombia - crédito @AABenedetti/X

Por su parte, el presidente electo Abelardo de la Espriella publicó: “¡Gracias muchachos! ¡Vamos Colombia!”, acompañado de los símbolos patrios, sumándose a la cadena de reconocimientos que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación tras el resultado.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella agradeció a la Selección y celebró la clasificación de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El ambiente de entusiasmo se reflejó también en el mensaje de la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López, quien escribió: “Partidazo de Colombia. Primeros del grupo. Vamos que vamos”, enfatizando el liderazgo del equipo en la fase de grupos y la expectativa generada de cara a las próximas instancias del torneo.

Claudia López aplaudió el “partidazo” de Colombia y alentó al equipo para lo que viene - crédito @ClaudiaLopez/X

Andrés Forero, representante del Centro Democrático, subrayó la importancia de la fecha con una frase que resonó en la esfera pública: “El domingo se salvó Colombia y hoy clasificamos”, conectando el contexto político reciente con el éxito alcanzado en el campo deportivo.

Andrés Forero celebró la clasificación y enlazó logros políticos y deportivos - crédito @AForeroM/X

El exsenador Mauricio Gómez Amin felicitó a la selección mediante un mensaje dirigido a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), donde resaltó: “Felicitaciones a nuestra @FCFSeleccionCol por este importante avance en el Mundial. Todo el país celebra y sueña. Vamos por más”, encapsulando el sentimiento de optimismo y proyección hacia los próximos desafíos.

PUBLICIDAD

Mauricio Gómez Amin felicitó a la Selección y destacó el optimismo nacional tras la clasificación - crédito @MauricioGomezCO/X

El expresidente Iván Duque expresó su agradecimiento a los jugadores: “Gracias muchachos por su entrega, su compromiso y el amor que demuestran por la camiseta en cada partido”. Duque destacó la emoción vivida en el estadio y el orgullo compartido por la afición nacional.

Iván Duque agradeció a la selección Colombia y resaltó el orgullo nacional tras la victoria ante Congo - crédito ivanduquemarquez/Instagram

Por su parte, la excanciller Marta Lucía Ramírez manifestó su alegría tanto por el resultado deportivo como por el panorama político: “Gracias a Dios por los favores recibidos. Ganó Colombia el partido contra el Congo y recibimos este anuncio de inicio del Empalme con el nuevo gobierno y la salida ojalá pronto, de Gustavo Petro”.

PUBLICIDAD

Marta Lucía Ramírez celebró triunfo de Colombia y espera pronta transición política - crédito @mluciaramirez/X

Desde Cartagena, el alcalde Dumek Turbay Paz resaltó el ambiente festivo en la ciudad tras la victoria. “Segundo objetivo logrado. Ganó nuestra @FCFSeleccionCol”, publicó en sus redes.

Dumek Turbay celebró el triunfo de Colombia y destacó la fiesta en Cartagena tras la clasificación - crédito @dumek_turbay/X

Turbay felicitó también al Instituto de Deporte y Recreación de Cartagena por el éxito en la logística de las pantallas gigantes ubicadas en Villa Olímpica y Barrios Unidos, donde cientos de personas celebraron la clasificación.