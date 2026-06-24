Daniel Muñoz fue elegido como el mejor jugador del partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026

Daniel Muñoz celebrando con los hinchas después de la victoria ante RD Congo-crédito Daniel Becerril/REUTERS

El 23 de junio de 2026, la selección Colombia derrotó por la mínima diferencia a República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara, y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Durante los 90 minutos, el cuadro “Cafetero” dirigido por Néstor Lorenzo tuvo puntos altos en su rendimiento, pero el más destacado en el once inicial fue la actuación de Daniel Muñoz, defensor del Crystal Palace de Inglaterra, y que suma su segundo gol en la Copa del Mundo con la anotación que marcó ante el portero Lionel Mpasi (jugador del Le Havre de la Liga de Francia).

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El defensor del Crystal Palace de Inglaterra fue escogido como el mejor jugador del partido entre los "Cafeteros" y los "Leopardos"-crédito @FIFAWorldCup/X

Es por este motivo que la organización de la FIFA le otorgó el premio MVP (mejor jugador del partido), reconociendo su actuación en defensa, y el gol que anotó al minuto 76 de partido, en un duelo que se encontraba parejo hasta la anotación del defensor del Crystal Palace, recién campeón de la UEFA Conference League.

El defensor habló sobre estar tranquilos con el triunfo y preparar todo para el cierre de la fase de grupos, cuyo partido será frente a Portugal - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

En la rueda de prensa posterior al juego, Muñoz explicó que el duelo ante RD Congo fue importante ganarlo, pero que ya los jugadores del cuadro “Cafetero” ya se encuentran enfocados en lo que será el duelo ante Portugal, el 27 de junio de 2026 en el estadio de Miami.

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“Es un partido lindo, maravilloso, pero es un juego más, por eso hay que saber jugar este tipo de encuentros, saber contra quién jugamos, analizar el rival con el cual nos enfrentamos, estudiarlo bien, debemos ser inteligentes, y ya mañana cambiaremos el chip, y nos concentraremos en el duelo ante Portugal”, explicó.