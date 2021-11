Llegan los cuadrangulares: así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Atlético Nacional había sido el primer equipo en clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2021-II. Foto: cortesía Dimayor

A falta de los encuentros programados para el lunes 15 y el miércoles 17 de noviembre (Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima, Once Caldas vs. Independiente Santa Fe y Junior vs. La Equidad) con los que concluye la fecha 19, así como la gran final del ‘todos contra todos’ del domingo 21, la Liga BetPlay-Dimayor II 2021 espera a sus ocho clasificados para los cuadrangulares de noviembre.

Aunque el invicto Atlético Nacional tiene tiquete asegurado desde semanas atrás, la labor de sus escoltas, como Millonarios y Deportes Tolima, aún no es clara en estas últimas dos fechas. Especialmente, el ‘Embajador’ que ha venido cediendo puntos en casa, mientras el Tolima no da el salto que le permita arrebatarle el segundo puesto a los azules.

De otra parte, Deportivo Pereira, Alianza Petrolera y Envigado F.C. , han cumplido con sus compromisos con miras a llegar hasta las finales de la Liga; especialmente el Pereira, actual revelación de las últimas jornadas al ganar su último encuentro ante un alicaído Quindío, equipo que ya resignó su paso al descenso.

Lo cierto es que el único con cupo fijo es el actual líder, mientras los demás siguen luchando por no perder su puesto y aumentar las ventajas entre unos y otros.

Esta es la tabla de la Liga BetPlay-Dimayor II 2021

Alianza Petrolera se llevó punto valioso para clasificar a los cuadrangulares de la liga colombiana tras empatar a Millonarios en Bogotá

Con un claro dominio del ‘Verdolaga’, la fecha 19 presentó movimientos interesantes en los ocho, por lo que, de momento, solo los tres primeros cuentan con un cupo fijo para la siguiente ronda.

1. Atlético Nacional - 42 puntos (19 PJ)

2. Millonarios - 33 puntos (19 PJ)

3. Deportivo Pereira - 33 puntos (19 PJ)

4. Deportes Tolima - 32 puntos (18 PJ)

5. Alianza Petrolera - 30 puntos (19 PJ)

6. Deportivo Cali - 30 puntos (19 PJ)

7. Atlético Junior - 29 puntos (18 PJ)

8. Envigado - 27 puntos (19 PJ)

9. Jaguares - 27 puntos (19 PJ)

10. América - 26 puntos (19 PJ)

11. Bucaramanga - 26 puntos (18 PJ)

12. Santa Fe - 25 puntos (18 PJ)

13. Ind. Medellín - 25 puntos (19 PJ)

14. Rionegro Águilas - 22 puntos (19 PJ)

15. La Equidad - 22 puntos (18 PJ)

16. Deportes Quindío - 22 puntos (19 PJ)

17. Once Caldas - 17 puntos (19 PJ)

18. Patriotas - 15 puntos (19 PJ)

19. Deportivo Pasto - 15 puntos (19 PJ)

20. Atlético Huila - 7 puntos (19 PJ)

Esta es la tabla del descenso

Deportivo Pereira sumó, derrotó al Huila, e ingresó en los cuadrangulares del fpc

- Atlético Huila - 95 pts.

- Deportes Quindío - 110 pts.

- Patriotas de Boyacá - 116 pts.

- Deportivo Pereira - 118 pts.

- Jaguares de Córdoba - 121 pts.

- Alianza Petrolera - 128 pts.

Así se encuentra la tabla de reclasificación

Sergio Mosquera, defensa del Deportes Tolima, es el central con más goles anotados en 2021 a nivel mundial / DEPORTES TOLIMA

1. Nacional - 77 pts.

2. Tolima - 73 pts.

3. Millonarios - 73 pts.

4. Junior - 65 pts.

5. Deportivo Cali - 64 pts.

6. Santa Fe - 59 pts.

7. Equidad- 57 pts.

8- América - 56 pts.

