Falleció Raúl Santana, recordado como ‘El Cheque´ en Yo soy Betty, la Fea

Raúl Santana El cheque, falleció en Quindío.

Este 15 de noviembre falleció el actor Raúl Santana, quien se hizo famoso por su papel del ‘Cheque’ en la exitosa novela ‘Yo soy Betty, la Fea’ de RCN Televisión. Según el diario local, La Crónica del Quindio, el actor murió en su casa en ese departamento, en el que vivía hace varios años.

El periódico informó que la muerte ocurrió alrededor de la 1:00 p.m., luego de luchar contra un grave enfermedad que lo aquejaba hace algún tiempo.

En su cuenta de Twitter, Julio César Herrera, actor y compañero en la novela de RCN, confirmó la muerte de Santana y lamentó el fallecimiento de su amigo.

Santana estaba radicado en Quindio hace seis años y vivía con su hermano gemelo, con quien también trabajaba en proyectos regionales que se podía ver por Telecafé. Santa fue director, guionista y maestro de otros actores.

Qué fue de la vida de ‘Gutiérrez’, el gracioso jefe de recursos humanos en ‘Yo soy Betty, la fea’

El éxito de la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ sigue vigente y no solo los colombianos, sino los televidentes de todo el mundo siguen recordando al elenco de esta producción. Varios fans del drama recuerdan a ‘Saúl Gutiérrez’, quien encarnó al jefe de recursos humanos de ‘Ecomoda’ en la telenovela y que fue interpretado por Alberto León Jaramillo.

El intérprete, oriundo de Argentina, pero criado en Colombia, específicamente en el barrio Prado de Medellín, actualmente tiene 61 años, sigue viviendo en tierras cafeteras y, a diferencia de otros integrantes de la novela, él sí continuó actuando en varios seriados de la pantalla chica como “Francisco el Matemático”, “Los Reyes”, “Tiempo Final, “Todas odian a Bermúdez”, “La hipocondríaca”, “Cuando vivas conmigo” y “Más allá del tiempo”.

Y es que ‘Gutiérrez’, como se recuerda al personaje, se catapultó en la memoria de quienes siguen la novela hace años por el particular puchero que hacía con la boca. Además, se caracterizó porque en la trama era de los únicos que no le hacían ‘el feo’ a Betty.

Pues bien, sobre el origen de su particular gesto, hace unos días, en diálogo con el programa ‘Bravissimo’ de City TV, Alberto León aseguró que esa mueca fue inspirada en su papá, quien la hacía antes de tomarse un trago de aguardiente.

El argentino le dio vida a uno de los personajes más queridos de la producción. En la novela se le veía con su mueca, acompañada de su carisma hacia la protagonista, Beatriz Pinzón, y su radio en mano, con el que vigilaba que todo funcionara correctamente en Ecomoda, la empresa dirigida por el controvertido y gritón ‘don Armando Mendoza’, encarnado por el colombiano Jorge Enrique Abello.

Su “spanglish” (combinación entre el inglés y el español) en la novela también sirvió para que la fanaticada lo recuerde. Una de sus frases características era: “señorita, la espero en my office right now”; dirigiéndose a la recepcionista, Ana María y la Pupuchurra.

Aunque el actor no tuvo muchas participaciones durante las emisiones de la novela, en las pocas que salió le sacó risas a más de un seguidor con varios disparates, como que era el dueño de la empresa, sus particulares oraciones en inglés combinadas con un “criollo” flojo, y otros icónicos momentos.

Actualmente, Alberto León trabaja en series mexicanas, da cursos de actuación por internet y deleita a sus seguidores de Instagram con ocurrencias, tips y otros contenidos.

Además, aunque se creería que la pasión por las artes escénicas ha sido de siempre, no es así, Alberto estudió contaduría pero al ver que no era lo que realmente le gustaba, se inclinó por la actuación e inició sus primero ‘pinitos’ dando vida a un payaso. “No me gustaba hacer tareas, pero yo les proponía a los profes: ‘Yo hago una obra de teatro’”, contó el actor en Bravissimo.

Por otro lado, una de las dudas que más embarga a sus seguidores, es cómo hacía para no reírse cuando sacaba sus ocurrencias encarnando a ‘Gutiérrez’. Pues bien, en una entrevista para el diario El País, el intérprete reveló que le dio su toque especial al personaje al comentarles a los productores de la novela que quería hacer el característico puchero.

