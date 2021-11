Deportes Quindío no pudo ante Patriotas y descendió a la segunda categoría

Carlos Mosquera celebra que su equipo, Patriotas, mantuviera la primera categoría. Foto: Dimayor

Este 14 de noviembre no les sonrió a los fanáticos del Deportes Quindío, pues recibieron la noticia de que el equipo descenderá por tercera vez en su historia. Para mantenerse en pie, Los Cafeteros debieron imponerse a Patriotas, rival directo en la lucha por la permanencia en la primera categoría del fútbol colombiano, pero no lo lograron. No escatimaron gota de sudor, eso es cierto, pero el esfuerzo hecho en el campo de juego, no se vio reflejado en el resultado.

En el Estadio Centenario (Armenia), Quindío fue derrotado 0-3 por Patriotas, pese a asumir el control del juego y generar opciones en ataque, que para mala fortuna no logró materializar.

El primer tanto del compromiso llegó en los botines de Darwin López, en el minuto 37, luego de que Cristian Barrios lo asistiera, al hacerse con la esférica tras un mal rechazo del guardameta rival. Antes de que los locales se repusieran del golpe, Patriotas aprovechó para marcar el segundo tanto gracias a un centro al área de Michael Ordóñez que desvió López para que Barrios mandara a guardar el balón al fondo de la red; eso, todavía en el primer tiempo.

La tercera anotación, en el minuto 81, fue obra de López, con un fuerte remate ante el cual nada pudo hacer el portero Jefferson Sánchez. El partido, cabe anotar, se llevó a cabo a puerta cerrada por cuestiones de seguridad: posibles desmanes al perder la categoría en menos de seis meses.

Quindío asumió las riendas del partido, pero la falta de definición y los errores en defensa le pasaron cuenta de cobro. Foto: Dimayor

El cierre de campaña del Quindío, que permanecerá todo el próximo año en la B, será en Ibagué enfrentando al Deportes Tolima. Entretanto, Patriotas, que garantizó su permanencia en la A al vencer a un rival directo, se medirá con Jaguares en Tunja.

ATLÉTICO HUILA, EL OTRO DESCENDIDO

Seis meses duró la estancia del club Atlético Huila en la primera división tras coronarse campeón del Torneo BetPlay Dimayor a finales de junio de 2021 al vencer en la gran final a Deportes Quindío.

El motivo de su relegación obedece a que en la tarde del sábado 23 de octubre el equipo revelación de la temporada, Deportivo Pereira, sacó tres puntos que lo hicieron inalcanzable en la tabla del descenso por parte del cuadro opita y además lo consolidó dentro de los mejores ocho clubes de la Liga BetPlay II 2021 en la lucha por disputar el campeonato de primera división de Colombia.

Tras derrotar en la fecha 15 del campeonato a Patriotas Boyacá con resultado de 2-1 en el estadio La Independencia de Tunja, el combinado matecaña llegó a 115 unidades en la tabla del descenso e incluso superó a los boyacenses en el promedio por diferencia de gol.

HUILA, UNO DE LOS EQUIPOS CON PEORES CAMPAÑAS EN LA A

Atlético Huila se encuentra en la última posición en la tabla con apenas siete puntos tras llegar a trece partidos perdidos, cuatro empatados y uno ganado. Lo peor, es la diferencia de gol, de -22.

Con estas unidades el Huila es uno de los equipos de Colombia en tener menor puntuación en la historia de la Liga Betplay tras la primera fase que cuenta con 20 jornadas.

Recordemos que Alianza Petrolera tan solo sumó seis unidades en las 20 jornadas del campeonato pasado. Y asimismo, en el 2005, en el primer semestre, Unión Magdalena apenas sumó siete puntos, sin ganar un solo partido. Real Cartagena completó el mismo registro para el primer semestre del siguiente año.

