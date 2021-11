Barros Schelotto deja ver cómo jugará Paraguay: “Ante Colombia será un partido cerrado y táctico”

Fotografía del pasado 6 de noviembre cedida por la Asociación Paraguaya de Fútbol donde aparece el entrenador de la selección de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto, durante un entrenamiento previo al partido por eliminatorias sudamericanas ante Chile,en Asunción (Paraguay). EFE/ Asociación Paraguaya De Fútbol /

El 16 de noviembre, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la selección Colombia disputará uno de los partidos más importantes en el camino rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022. En Barranquilla deberá imponerse a Paraguay para seguir dependiendo de sí en busca de un tiquete al máximo certamen del balompié.

A falta de la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas de este 2021, el combinado tricolor es quinto con 16 unidades, las mismas que Chile (cuarta), y Uruguay (sexta): es decir, se estaría quedando con el puesto de repechaje. Los puntos que ha perdido como local ante rivales como Ecuador le están pasando cuenta de cobro.

Paraguay, por su parte, es octava con 12 unidades. Matemáticamente todavía puede clasificar a Catar; por tanto, sin que importe su condición de visitante, lo más probable es que salga en búsqueda de la victoria. En su último partido, el pasado 11 de noviembre, cayó ante Chile 0-2, hecho que acrecienta su necesidad de sumar.

El último partido entre ambas selecciones, el pasado 5 de septiembre, terminó en empate a un gol. Foto: NORBERTO DUARTE / AFP

Acerca del partido del martes en la capital del Atlántico, el DT Guillermo Barros Schelotto, que apenas a dirigido a Paraguay en un partido, brindó una conferencia de prensa. Aquí, sus declaraciones:

SERÁ UN PARTIDO CERRADO

En conversación con los medios de comunicación, el entrenador argentino aseguró salir a buscar los tres puntos en Barranquilla, pero también dejó claro que no por ello el partido será abierto, todo lo contrario. Se tratará de un compromiso muy reñido desde lo táctico.

“Colombia tiene muy buenos jugadores, son de nivel internacional. También están en una situación en la que le ha costado ganar y hacer goles y necesita los tres puntos como los necesitamos nosotros. No por la necesidad de ellos ni nuestra va a ser un partido abierto. Va a ser un partido cerrado y muy táctico. Tiene algunos delanteros que pasan momentos muy buenos en Europa como Zapata. No sabemos si va a jugar James o no o si Cuadrado lo hará de defensor. Nos vamos a encontrar un rival duro y difícil, pero vamos con la confianza de conseguir los tres puntos”.

UN RIVAL QUE QUIZÁ ARRIESGUE MENOS

Pese a que Colombia juegue en Barranquilla, probablemente frente a los 45.631 aficionados que le caben al Estadio Metropolitano, Schelotto se mostró confiado en que no saldrá a arriesgar mucho. Será un encuentro en que, para él,

“Sabemos lo que nos jugamos en Colombia y la importancia que tienen los tres puntos. Nos hubiera gustado ante Chile pararnos 20 metros más adelante, marcamos bien defensivamente, son circunstancias que pasan y no se van a ver grandes partidos. La cercanía del final de las Eliminatorias hace que los rivales arriesguen menos y las diferencias sean mínimas”.

GENERAR OPCIONES DE GOL, SIN QUE IMPORTE LA RESISTENCIA DE COLOMBIA

Quien se consolidó como uno de los máximos referentes de Boca Juniors como jugador, aseguró que su principal objetivo es que su equipo genere goles sin importar lo dificultad que encuentre en el esquema táctico de Reinaldo Rueda. Schelotto también confirmó que está a la espera de si se recuperan algunos de sus dirigidos para elegir la titular.

“Para ganar los partidos y hacer goles hay que jugar bien, pero es muy difícil ahora (...). Nosotros debemos ganar, recuperar esos tres puntos que perdimos en casa para mantener la ilusión de estar en el grupo que va a ir a Catar, para eso hay que jugar bien. Debemos generar nosotros nuestras propias situaciones de gol más allá de la lucha que nos pueda poner a Colombia (...). Tengo la titular en la cabeza, aún no está definida. Estoy esperando la recuperación de algunos jugadores que no habían vuelto a entrenar desde el partido ante Chile.

