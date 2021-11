Estos fueron los ciclistas colombianos que más victorias consiguieron en el 2021. REUTERS/Jennifer Lorenzini

La temporada ciclística para el ciclismo colombiano fue bastante positiva. A pesar de no lograr los triunfos esperados, el título del Giro de Italia conseguido por Egan Bernal decoró lo que fue un año complicado para los escarabajos. No obstante, aunque no se alcanzó lo obtenido en temporadas anteriores, el año cerró con 45 victorias de etapas para el país.

En total fueron 52 los corredores que integraron los podios de las principales competencias del calendario UCI durante el año, entre los que se destacaron Juan Sebastián Molano, Egan Bernal y Miguel Ángel López como los más ganadores.

De acuerdo con el portal ProCyclingStats, Colombia se ubicó en el sexto lugar de los países más ganadores de la temporada. En total el país ‘cafetero’ consiguió 45 victorias, 39 segundos puestos y 43 terceros. El ranking lo lideró Italia al obtener 92 victorias. El podio de las naciones más ganadores lo completaron Francia y Bélgica al obtener 90 y 77 triunfos en 2021.

Molano, embalador del UAE Team Emirates, se consolidó como el corredor que más victorias de etapa acumuló en 2021 con cuatro. El boyacense de 27 años ganó la segunda y cuarta jornada de la Vuelta a Burgos, y también la primera y segunda etapa del Giro de Sicilia.

El segundo lugar de los más ganadores lo ocupó Miguel Ángel ‘Superman’ López, pues vistiendo la camiseta del Movistar Team, equipo del que salió en malos términos tras la polémica ocurrida en la parte final de la Vuelta a España, consiguió tres victorias de etapa, dos títulos y cuatro podios.

El nacido en Pesca ganó la tercera etapa de la Vuelta a Andalucia y el Mont Ventoux Dénivelé Challenge, competencias en las que salió campeón. Además, consiguió el triunfo en la decimoctava jornada de La Vuelta a España, en la que también acumuló dos terceros puestos antes de abandonar en la etapa 20.

El tercer puesto de los colombianos lo consiguió Egan Bernal, quien además fue el corredor que más podios acumuló en la temporada. El ciclista del Ineos Grenadiers tuvo dos victorias de etapa en el Giro de Italia (jornada 9 y 16), cuatro segundos lugares (etapa 3 del Tour de la Provence, Trofeo Laigueglia, etapas 6 y 20 del Giro de Italia) y dos terceros lugares (Strade Bianche y etapa 19 de Giro de Italia). Sin embargo, el triunfo más destacado fue el título de la primera gran vuelta del año: la ronda italiana.

OTROS TRIUNFOS COLOMBIANOS:

Es importante destacar que, de los 45 triunfos en total, los ‘cafeteros’ consiguieron siete logros en competencias del World Tour. La primera la obtuvo Esteban Chaves quien ganó una etapa en la Vuelta a Cataluña, luego apareció Egan Bernal al conseguir dos victorias de etapa y el título general en el Giro de Italia.

Posteriormente, Rigoberto Urán se impuso en la contrarreloj de la Vuelta a Suiza sobre 23 kilómetros, mientras que Fernando Gaviria consiguió un triunfo en la Vuelta a Polonia en un embalaje y Miguel Ángel López se quedó con la etapa reina de la Vuelta a España.

Entre los corredores que más victorias han conseguido en el año aparecen Juan Sebastián Molano y Miguel Ángel López, quienes levantaron los brazos en cuatro ocasiones.

Tras ellos aparece el también embalador Álvaro Hodeg, quien acumuló tres triunfos: en la Vuelta a Eslovenia, el Tour de l’Ain y en la Grote Prijs Marcel Kint. Iván Ramiro Sosa cosechó dos victorias luego de quedarse con una etapa y el título, en el Tour de la Provenza, mientras que Nairo Quintana también cosechó dos triunfos tras las dos victorias en la Vuelta a Asturias, donde se quedó con una etapa y la clasificación general.

