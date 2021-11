Wilmar Roldán, nominado por la IFFHS a mejor árbitro del mundo en 2021 REUTERS

Una importante noticia para el arbitraje colombiano se dio en las últimas horas luego de que uno de los jueces más destacados del Fútbol Profesional Colombiano, Wilmar Roldán, fuera nominado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) al mejor árbitro del 2021.

El reconocimiento es para aplaudir ya que se entrega desde 1987 y desde entonces lo han ganado jueces como Pierluigi Collina, Markus Merk, Horacio Elizondo, Howard Webb, Néstor Pitana, entre otros.

Junto a él aparecen 22 nombres de candidatos que, para la IFFHS, son los mejores en su profesión. Roldán es uno de los cinco sudamericanos junto a: Jesús Valenzuela (Venezuela), Roberto Tobar (Chile), Esteban Osojisch (Uruguay) y Fenando Rapallini (Argentina).

Durante este 2021 el central colombiano dirigió en Copa América, Copa Libertadores, Eliminatorias Sudamericanas, Copa Sudamericana y los torneos locales, para un acumulado de 48 encuentros a la fecha.

Según declaraciones recogidas por Caracol Radio, el analista arbitral José Borda opinó que: “A Wilmar Roldán lo que le está valorando la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol para postularlo como Mejor Árbitro del Mundo en el 2021, es el récord de partidos que ha dirigido en la Copa libertadores (95) el cual fue ampliado en este año”.

Y es que cabe recordar que este año, a mediados de mayo, Roldán superó el record de más partidos dirigidos en Copa Libertadores, el cual ostentaba el paraguayo Carlos Amarilla que tenía 88 partidos dirigidos en el campeonato. Ahora, a sus 41 años, Wilmar ha sido juez en 95 encuentros y su cifra podría aumentarse en los próximos años, pues desde 2008 el árbitro colombiano dirige en el máximo torneo sudamericano a nivel de clubes.

El ganador de dicho reconocimiento se anunciará a finales de noviembre, y entre los favoritos están Bjorn Kuipers, Felix Brych, Danny Makkelie y Michael Oliver.

Acá la lista completa de candidatos a mejor árbitro mundial masculino de la IFFHS 2021:

Björn Kuipers (Países Bajos)

Danny Makkelie (Países Bajos)

Felix Brych (Alemania)

Slavko Vinčić (Eslovenia)

Michael Oliver (Inglaterra)

Daniele Orsato (Italia)

Cüneyt Çakır (Turquía)

Sergei Karasev (Rusia)

Anthony Taylor (Inglaterra )

Daniel Siebert (Alemania)

Antonio Mateu Lahoz (España)

Clément Turpin (Francia)

Fernando Rapallini (Argentina)

Esteban Ostojich (Uruguay)

Roberto Tobar (Chile)

Jesús Valenzuela (Venezuela)

Wilmar Roldán (Colombia)

Chris Beath (Australia)

Matthew Conger (Nueva Zelanda)

Ismail Elfathi (Estados Unidos)

Victor Gomes (Sudáfrica)

Bamlak Tessema Weyesa (Etiopía)

RECORD DE WILMAR ROLDÁN EN COPA LIBERTADORES:

El pasado 4 de mayo Wilmar Roldán dio por finalizado el duelo en el que Defensa y Justicia cayó 1-2 ante Palmeiras, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y se convirtió en el árbitro sudamericano con más partidos dirigidos en el máximo torneo a nivel de clubes del continente.

Y es que ese partido quedará en la memoria del juez cafetero ya que llegaba a los 89 enfrentamientos arbitrados y superaba entonces al paraguayo Carlos Amarilla, quien se retiró con 88 cotejos. Sin embargo, ahora su cifra se sitúa en 95 partidos dirigidos, tras ser el central del partido entre Atlético Mineiro 1-1 Palmeiras, juego de vuelta de las semifinales.

A lo largo de los 13 años de vigencia en el máximo certamen continental, pues debutó en 2008, ha mostrado 486 tarjetas amarillas y 54 cartulinas rojas.

En ese momento el árbitro dialogó con ‘Los Dueños del Balón’ de Antena 2 y afirmó estar muy orgulloso por el logro tan importante conseguido.

“Me siento muy contento y orgulloso, motivado también, de saber que uno consigue logros tan importantes. Los que me conocen saben el amor y el respeto que le tengo a la Copa Libertadores, es un torneo que me apasiona de principio a fin por su mística. Es nuestro torneo y es el torneo más importante de Conmebol”, dijo

El primer partido de Roldán en la Libertadores lo dirigió en 2008, un compromiso en el que Boca Juniors igualó 2-2 ante el Atlas de México.

En enero de 2008, a sus 28 años, Roldán recibió la insignia de la FIFA que le permitiría ser designado para arbitrar en la Copa Libertadores. Pocos meses después llegó su debut y se convirtió en uno de los réferis más jóvenes en dirigir un partido en torneo, este fue en cuartos de final entre Boca Juniors y Atlas de Guadalajara.

De los 95 partidos dirigidos en total, Wilmar Roldán ha pitado tres finales de la Copa Libertadores. En 2012 estuvo al frente del juego en el que Corinthians derrotó 2-0 a Boca Juniors; en 2013 dirigió el duelo en el que Atlético Mineiro se coronó campeón desde los lanzamientos desde el punto penal 4-3 sobre Olimpia; y en 2014 dirigió la ida de la final en la que Nacional de Paraguay empató 1-1 con San Lorenzo.

“Convertirme en el árbitro que más con más partidos dirigidos históricamente es muy importante para mí. Agradezco a todas las personas que han creído en mí, a mi familia y a Dios. Vamos a seguir mejorando día a día para seguir dejando en alto el nombre del arbitraje colombiano y el arbitraje de Conmebol. Me seguiré preparando para lo que venga”, añadió Roldán para el mismo medio.

A sus 41 años, Wilmar es considerado por la Conmebol como uno de los mejores árbitros de Sudamérica y llegó a ser el octavo mejor árbitro del mundo por la FIFA en 2013. En ese mismo año fue el nombrado el mejor de todos en la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Sus pitazos también se han escuchado en las copas del mundo. En 2014 Roldán hizo parte de los árbitros mundialistas y dirigió México ante Camerún y Corea del Sur ante Argelia. Para 2018 volvió a liderar la delegación colombiana y dirigió Túnez contra Inglaterra y Arabia Saudí ante Egipto. Ambos por la fase de grupos.

En 2015 pitó la final de la Copa América entre Chile y Argentina y en 2017 pitó la final de la Copa Sudamericana entre Flamengo e Independiente.

