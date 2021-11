Dos magistradas niegan que expresidentes las hayan llamado durante debate sobre la tutela de Uribe

El pasado 10 de noviembre los nueve magistrados que conforman la Corte Constitucional se reunieron con el fin de decidir si acogían o rechazaban la tutela que había interpuesto el expresidente Álvaro Uribe para retirar su condición de imputado que quedó en firme luego de que su caso por presunta manipulación de testigos pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía.

En un día muy agitado, los magistrados iniciaron el debate de manera virtual, pero al ver que varias de sus posturas estaban siendo narradas en Twitter por el periodista Daniel Coronell, decidieron suspender y retomar horas más tarde de manera presencial en el Palacio de Justicia.

Como lo informó Coronell horas antes, la votación de los magistrados fue de 5-4 a favor de rechazar la tutela del exmandatario. Poco después, se conoció que en medio del debate de los magistrados hubo llamadas hasta de expresidentes como Juan Manuel Santos y César Gaviria.

Esa versión la afirmó el magistrado Alejandro Linares quien era ponente para descartar la tutela del líder político. “En las sesiones pasadas hubo filtraciones y presiones, pero lo considero como parte del curso normal de una Corte como la Corte Constitucional y como el tema se puso tan álgido el presidente (de la Corte) tomó la decisión de hacer una reunión presencial y entregamos nuestros celulares a nuestros escoltas para tener claridad de que nadie iba a filtrar ningún tipo de discusión, ni tampoco tuvimos computadoras”, señaló el magistrado en entrevista con Semana.

Y agregó sobre las llamadas de expresidentes: “Afortunadamente como ponente no recibí llamadas ni reuniones con ninguno de los expresidentes, no sentí presiones, debo decirlo con claridad. Entiendo que algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes, de cuando en cuando yo hablo con ellos sobre temas distintos, sociales, políticos, pero ellos afortunadamente no son abogados entonces en temas jurídicos no podemos compartir argumentos jurídicos”.

En Semana, el magistrado contó que si bien no le consta para qué llamaron los expresidentes Santos y Gaviria, “en muchos casos uno recibe llamadas de expresidentes o personas influyentes que le dicen a uno o le sugieren determinado tipo de inclinación en el sentido del fallo”.

Tras estas declaraciones de Linares, otras dos magistradas, Diana Fajardo y Cristina Pardo, se pronunciaron este sábado y negaron haber recibido las llamadas de los expresidentes.

“Para tomar la decisión relacionada con la tutela T 8170363 interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez contra el juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, no recibieron llamadas de ningún expresidente de la República de Colombia”, señala el comunicado.

“Todas las decisiones que han tomado como magistradas de la Corte Constitucional durante su periodo constitucional han estado basadas en razones estrictamente jurídicas”, sostienen las togadas. Y añaden: “las informaciones publicadas y difundidas al respecto por algunos sectores de la opinión pública no son ciertas”.

La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó el proceso de tutela promovido por Álvaro Uribe por la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. El alto tribunal determinó que como consecuencia de la adecuación de la investigación penal en su contra de la Ley 600 de 2000 a la Ley 906 de 2004, debía tenérsele como formalmente imputado.

“La Sala constató que, durante la diligencia de indagatoria llevada a cabo antes de la renuncia a su cargo como senador de la República, al señor Uribe Vélez le fue puesta de presente la imputación fáctica y jurídica por parte de la autoridad que en su momento ejercía la acción penal, garantizándose de esta manera su derecho a que se le comunique en forma previa y detallada sobre la naturaleza y las causas de la investigación que se adelanta en su contra, y disponiéndose así su vinculación formal a la actuación penal”, puntualizó la Corte.

