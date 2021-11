Comandante operativo de la Policía del Atlántico habría abusado varias veces de una patrullera

Policía del Atlántico

El coronel Freddy Leonardo Patiño era el vocero de la Policía del Atlántico para los resultados operativos, hechos criminales y las campañas de la institución. Ocupó dicho cargo hasta este sábado, cuando fue apartado por una denuncia de abuso sexual que realizó una patrullera, después de una presunta agresión el pasado viernes.

La mujer denunciante trabaja en las oficinas de la institución. Según contó al diario El Heraldo, ella ya se encontraba en su casa el pasado 12 de noviembre cuando recibió una llamada del coronel Patiño, quien le pidió volver al comando de Los Almendros, en Soledad, para realizar unas diapositivas para el comandante de la Policía del Atlántico. Pero todo era una trampa.

La mujer agregó a ese medio que llegó al lugar donde se realizaban normalmente las reuniones, pero estaba cerrado, por lo que se comunicó nuevamente con el coronel. Él le dijo que su oficina estaba abierta insinuando que la reunión sería allá.

“Cuando entré me dijo que no eran unas diapositivas, que era un oficio y que si podía sentarme en sus piernas”, narró la mujer al diario barranquillero. Según su relato, el coronel Patiño se levantó, cerró la puerta y apagó la luz y se abalanzó sobre ella.

La víctima se arrinconó al otro lado de la oficina y el uniformado, presuntamente, la manoseó. Ella dice haber sentido olor a bebidas alcohólicas y mucho temor, debido a que le hizo recordar un episodio similar que sufrió cuando era niña.

Incluso le contó ese episodio al coronel para convencerlo de no agredirla, le decía que no la tocara, pero el hombre no se habría detenido. La denuncia indica que el presunto abusador la besó en el cuello y posteriormente se masturbó.

Al parecer, cuando el coronel Patiño se fue para el baño, ella pudo salir de la oficina. Estaba nerviosa, temblaba, lloraba y se recostó en un muro, donde otro patrullero le ofreció ayuda. Ella decidió que no iba a permitir más abusos y decidió ir inmediatamente a denunciar.

La mujer contó a las autoridades judiciales que esta no era la primera vez que era víctima de abuso por parte del comandante operativo. Narró, de acuerdo con el diario El Tiempo, que en el mes de agosto sucedió un caso similar. Estaban adecuando un dispositivo para la Presidencia y se quedó sola con el coronel Patiño en la oficina, él habría aprovechado para la situación para hacerle propuestas obscenas, pero ella se negó y no regresó.

Aunque en ese momento le contó a su esposo lo que había pasado, decidió no denunciar porque temía que le generaran represalias por la posición de poder. Ella no quería ser trasladada y prefirió callar para evitarlo, hasta el pasado viernes 12 de noviembre.

La denuncia ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación y del CTI para establecer los hechos, además ya se habría procedido con la práctica de pruebas. Sin embargo, según le dijo a El Heraldo, ella desde ese día no puede comer ni dormir.

El mayor general Julio César González Bedoya, comandante de la Policía del Atlántico, rechazó los hechos e informó en la tarde del 13 de noviembre, que el coronel Freddy Leonardo Patiño había sido relevado del cargo.

La Policía Nacional rechaza con absoluta contundencia y total vehemencia cualquier acto de violencia que vulnere la integridad y la dignidad de las mujeres. pic.twitter.com/1rvx1HN7N2 — Mayor General. Julio César González Bedoya (@Region8Policia) November 13, 2021

“El Departamento de Policía Atlántico tuvo conocimiento de la denuncia penal instaurada ante la Fiscalía General de la Nación por parte de una funcionaria de la Institución, quien manifiesta haber sido víctima de un presunto caso de acto sexual por parte de un superior jerárquico”, señaló el general González.

La institución afirmó que desde el primer momento se activó la ruta de atención a la violencia basada en género y brindaron apoyo a la uniformada. “De manera inmediata, el oficial denunciado fue relevado de su cargo. Al mismo tiempo, la Institución abrió una investigación disciplinaria con carácter prioritario para esclarecer cuanto antes este hecho”, agregó el comandante.

SEGUIR LEYENDO: