Día de la Independencia de Cartagena dejó un homicidio y más de 900 fiestas intervenidas

Durante la conmemoración del Día de la Independencia de Cartagena este 11 de noviembre, una persona perdió la vida. Foto: Pixabay

Tras la conmemoración de los 210 años de la Independencia de Cartagena, el la Policía Metropolitana de la ciudad entregó un balance en materia de seguridad durante dicha celebración. De acuerdo con las autoridades, la jornada dejó una persona muerta y 934 fiestas clandestinas intervenidas.

De acuerdo con un informe de la Policía de Cartagena, la intervención de las 934 fiestas en la ciudad se realizaron en medio de los operativos contras aglomeraciones y fiestas clandestinas en los barrios El Recreo, Los Campanos, El Pozón, Perimetral, Avenida Pedro Heredia, Nelson Mandela, Villa Estrella y San Francisco.

Respecto al homicidio que se registró durante la conmemoración, en diálogo con La FM Radio, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Nicolás Zapata, detalló: “En el Barrio San Francisco sector Pasillo Rasta, se ocasionó la perdida de la vida con un objeto contundente de Eduardo de Arco de 20 años, se estableció de manera preliminar que el hoy occiso presentó una riña entre dos particulares, resultando lesionado con objeto contundente.”

Un apartado del informe de las autoridades cartageneras, conocido por el medio Alerta Caribe, también señaló que, en medio de la festividad, se capturaron a 10 personas por la comisión de diferentes delitos, se incautaron 110 dosis de estupefacientes, 31 armas cortopunzantes, 2 armas de fuego, y también se recuperaron 2 motocicletas hurtadas.

Así mismo, la Policía informó que se atendieron 114 riñas, y con relación a los bandos, banditos y los retenes de “plata o agua”, las autoridades indicaron que se incautaron 75 cuerdas y 12 baldes.

En materia de movilidad, el reporte conocido por Alerta Caribe señaló que durante la conmemoración se impusieron 128 comparendos por violaciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 25 comparendos por violaciones a las normas de tránsito, se intervinieron 1.103 motocicletas, y se inmovilizaron 8 de esos mismos vehículos.

Frente al balance, en entrevista con La FM Radio, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena, David Múnera, informó que con el fin de evitar desmanes en la ciudad durante este fin de semana, cuando finaliza las fiestas de la Independencia de Cartagena, las autoridades reforzaran los controles, teniendo en cuenta que se espera la llegada de más de 25.000 turistas a la capital de Bolívar.

“Va haber un reforzamiento de cuadrante tanto la vía Perimetral como en el barrio El Pozón, que son dos zonas donde ha habido el mayor volumen de situación especialmente de homicidio, también va haber un reforzamiento en toda la ciudad de Cartagena durante el fin de semana poder hacer un mayor control a todo lo que tiene que ver con las diferentes festividades, Reinado de la Belleza, Reina de la Independencia, como el puente que vamos a tener este fin de semana”, indicó el secretario del Interior.

El funcionario así mismo recordó a los cartageneros que también están prohibidos los bandos, banditos y los retenes de “plata o agua” que, según reportó el diario El Universal, se realizan comúnmente en algunas zonas de la ciudad durante las festividades de Noviembre.

Según explicó el secretario del Interior a La FM Radio, estos “retenes y la tirada de agua” estarán prohibidos debido a que tanto en la ciudad como el país aún no se ha superado la crisis sanitaria causada por el covid-19.

“El covid-19 no se ha ido, hubo fallecimientos en miles de familias cartageneras a raíz de la pandemia y tenemos que seguir con el autocuidado. No estamos en época de normalidad y no podemos desordenarnos para que tengamos una cuarta ola; por eso el alcalde prohibió los bandos y banditos”, concluyó Múnera en su diálogo con la emisora bogotana.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, durante este puente festivo de la Independencia de Cartagena se estima que se movilicen 3.500.000 vehículos por todo el territorio nacional.





