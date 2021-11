Alejandro Gaviria y María Fernanda Cabal se posicionan en última encuesta electoral: Petro y Rodolfo Hernández siguen punteando

Senadores y precandidatos presidenciales colombianos Gustavo Petro y María Fernanda Cabal. Fotos: Colprensa.

A seis meses de la primera vuelta electoral que definirán al candidato que pase a un balotaje o, en escenarios menos probables, al próximo presidente de Colombia, en las últimas horas se conocieron los resultados de una nueva encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para el informativo de NotiCentro 1 CM&.

El escenario, aunque parece que no es nuevo, sí tiene algunas variantes contrario a los estudios recientes publicados. Como era de esperarse, el senador y precandidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, sigue liderando la intención de voto con un 22%, pero hay nuevas caras en esa lista.

Esos resultados se dieron a la pregunta de “dígame, por favor, si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría usted?”. Por ejemplo, en segundo lugar está el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que se llevó el 6%.

Se evidenció que empezaron a moverse otras fichas como el codirector del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán, que obtuvo el mismo 5% que el exministro de Salud Alejandro Gaviria y el exgobernador de Antioquia, hoy miembro de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo.

Juan Manuel Galán - Humberto de la Calle - Sergio Fajardo

La ‘centro derecha’: Ellos tres le ganan por un punto a la precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que se llevó el 4%. Un punto porcentual por encima de su compañero uribista Óscar Iván Zuluaga, que se llevó el 3%, al igual que el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el exjefe negociador con las Farc, Humberto de la Calle, quien esta semana dejó atrás sus deseos presidenciales y anunció que encabezará la lista al Senado por la Coalición de la Esperanza, de la que es miembro activo.

Los que menor porcentaje obtuvieron en esta encuesta del CNC fueron el dos veces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa y el candidato oficial del Partido Conservador, el senador David Barguil; ambos tuvieron el 2%.

Exgobernadores de Nariño y Antioquia: Camilo Romero y Sergio Fajardo; ambos precandidatos presidenciales. Fotos: Colprensa.

Finalmente, con un 1% se encuentran el también integrante de la Coalición de la Esperanza, el senador y director del partido Dignidad, Jorge Robledo y el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, que se lanzó por firmas y recientemente le propuso a Fico Gutierrez, Peñalosa y Alejandro Gaviria crear la Coalición de la Experiencia, con miras a 2022.

Igualmente, con un 1% se ve al exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien se habría quedado sin partido luego de que este viernes la Alianza Verde definiera que no tendrán candidato oficial, sino que le dio el aval a sus militantes para que apoyen a quien quieran. Asimismo, el CNC indagó por el nombre de un precandidato que en otros estudios no se habían analizado, el exgobernador de Antioquia Luis Pérez, que también se llevó el 1%.

En esta encuesta para el informativo nacional hay datos curiosos. Por ejemplo, el voto en blanco obtuvo el 7%, que fue el mayor porcentaje contrario al de los políticos antes mencionados, salvo a Petro.

Además, según el CNC, el 19% del electorado consultado todavía no tiene definido a su candidato para la Presidencias, mientras que el 11% dijo no saber o no quiso responder.

REACCIONES

El anuncio no paso desapercibido por Gustavo Petro, quien, como ha pasado con las últimas encuestas, celebró su victoria en el estudio y dejó un mensaje en su cuenta de Twitter:

“Otra encuesta. La distancia entre el primer y el segundo lugar es cada vez mayor. Podemos ganar en primera vuelta. Que cada voto que ustedes me quieran otorgar que vaya también a las listas del Congreso del Pacto Histórico. Así, cambiaremos a Colombia”, expresó el líder de Colombia Humana.

Podemos ganar en primera vuelta.



Podemos ganar en primera vuelta.



Así, cambiaremos a Colombia.



Así, cambiaremos a Colombia. pic.twitter.com/8iA69U2G9A — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 13, 2021

Asimismo, Juan Manuel Galán se pronunció en esa red social, destacó a su movimiento político y explicó lo que los colombianos querrían en las urnas: “Colombia quiere un cambio para volver a creer y con el Nuevo Liberalismo vamos a hacer realidad la justicia, empatía, equidad y honestidad que el país reclama y que los gobiernos no han sido capaces de entender. Seguimos avanzando. #ColombiaElige”, trinó.

