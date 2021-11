Tremendo regaño le dio Paola Jara a Jessi Uribe: “Deje de decir bobadas”

Imágenes tomadas de Instagram @JessiUribe3

El cantante música popular, Jessi Uribe, quien causa admiración en redes sociales por su cambio corporal y que últimamente comparte escenarios de sus paradisíacas y merecidas vacaciones en Punta Cana junto con su novia, la también cantante Paola Jara, es noticia tras el regaño que le dio por decirle a los seguidores que ella no lo cuida del sol.

Luego de exponerse al sol sin protección y tener la piel roja, el intérprete de “La Culpa” decidió en sus redes sociales activar la caja de preguntas y mostrándose bajo un kiosco le pidió a sus seguidores que le dijeran qué podía aplicarse para mejorar.

Entre preguntas y comentarios, un usuario el indagó del porqué su novia no le había aplicado el bloqueador, a lo que él respondió:

“Pao solo se aplica las cosas para ella, no me aplica nada”, aseguró Uribe, a lo que Jara desde el fondo del lugar le respondió: “Mi amor ¡Dios mío! Deja de hablar de bobadas que tú no haces caso, no te aplicas bloqueador”.

Tras el regaño de Jara, Jessi le contestó: “No me gusta el bloqueador, pero si me lo aplicas tú, qué rico”, a lo que ella reiteró añadiendo: “Tu no haces caso”.

Posterior a esa publicación, el cantante de 34 años, famoso por su temas musicales ‘Dulce Pecado‘, ‘Como Si Nada‘, la participación en los realities La Voz Colombia y A otro nivel del Canal Caracol y su polémica por su vida personal, ha evidenciado que gozará de los últimos días en el país centroamericano, tras confirmar que ya tiene planeado junto con su colega y pareja todo para comenzar su gira “La Conquista Tour”.

“Recargando para #tourlaconquista 10 fechas confirmadas y contando para el 2022 un concierto que nunca olvidarás”, posteó el artista en su Instagram.

Paola Jara desmintió rumores de embarazo con foto en bikini y Jessi Uribe reaccionó

Hace un par de semanas que Paola Jara fue tema de conversación entre sus seguidores, por cuenta de una fotografía en la cual lució un traje bastante holgado que, según algunos curiosos, se puso para cubrir su abdomen porque supuestamente estaría embarazada.

“Ya se le ve la pancita”, “se viene un Uribe Jara” y “todos lo notamos”; fueron algunas de las reacciones que desató aquella imagen. Sin embargo, para poner fin a todos los rumores de un bebé en camino ella decidió publicar otra instantánea con la que, además, presumió la conservada una figura que infarto y admiración.

“Trabajar, vivir, disfrutar del camino y valorar cada instante. Días de descanso junto a mi amor, Jessi Uribe”, fue la descripción que eligió la cantante antioqueña para la instantánea en la que, con un bikini dorado y negro, posó en las playas de Miami.

Las reacciones a las publicación no se hicieron esperar y, a través de los comentarios, muchos opinaron que esto debería ser una enseñanza para todos aquellos que se encargan de crear chismes por cualquier posteo. “Ojalá aprendan a dejar de comentar bobadas”, “dizque pancita de mamá y ella toda diva en vestido de baño”, “me imagino cómo quedaron los curiosos con la foto” y “son decir una sola palabra los dejó callados a todos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.





