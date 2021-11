Casi un millón de pesos será la multa por no exigir el carné de vacunación en eventos masivos de Bucaramanga

Una mujer recibe su dosis de vacuna contra el covid-19 en Colombia. Foto: Colprensa

Con el avance del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 en Colombia, con el cual se han aplicado más de 50 millones de dosis, las autoridades han flexibilizado cada vez más las medidas establecidas para evitar el contagio entre los habitantes. El sector del entretenimiento y la rumba es uno de los que, actualmente, empieza a ver la luz de la reactivación.

Sin embargo, ante la negativa de varios ciudadanos para inmunizarse contra la enfermedad que ha cobrado más de 100 mil vidas en nuestro país, las autoridades han establecido que el carné de vacunación que certifica la inmunización contra el coronavirus será la ‘boleta de entrada’ para muchos establecimientos y eventos públicos y privados.

Por ejemplo, en Bucaramanga, recientemente se aumentó el aforo al 100%, pero también se acogió la resolución emitida por el Ministerio de Salud en la que se establece que desde el próximo 16 de noviembre se exigirá el carné de vacunación a los mayores de edad para ingresar a establecimientos públicos y privados.

Dentro de los establecimientos están incluidos los bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, conciertos, casinos, bingos, escenarios deportivos, ferias, parques de diversiones y museos; en los cuales no podrán ingresar aquellos ciudadanos que no hayan recibido al menos una de las dosis de las vacunas disponibles.

La Alcaldía de Bucaramanga informó que “superamos el 70% de las personas vacunadas al menos con una dosis, los que significa que son más de 450.000 ciudadanos y ciudadanas inmunizados contra el Covid-19. Por ello, es muy importante que todos creemos la costumbre de llevar el carné de vacunación siempre”. Especificaron que, para ingresar a un evento de asistencia masiva, sea público o privado, se deberá solicitar el carné o el certificado digital de vacunación.

También dejaron claro que quienes deben solicitar el carné de vacunación son los dueños de los establecimientos, así como los organizadores de los eventos masivos. Además, anunciaron que quienes no cumplan con la medida se arriesgarán a ser sancionados con una multa de casi un millón de pesos.

Los dueños u organizadores de eventos masivos en los que se evidencie que no se cumplió la medida, deberán pagar una multa de $969.094 pesos. La secretaria del Interior de Bucaramanga, Melissa Franco, detalló a la emisora RCN Radio Bucaramanga que “en el caso en el que estemos en un operativo y nos encontremos con una sola persona que no cuente con el carné de covid-19 ya sea físico o virtual, inmediatamente se puede imponer una orden de comparendo multa tipo 4, que corresponde a los $969.094, pero no al ciudadano que está incumpliendo la medida, sino al establecimiento comercial, por incumplimiento a esta orden Nacional”.

La funcionaria agregó que los establecimientos “deben especificar cómo se va a hacer esta exigencia del carné al interior de los establecimientos, y si no cuentan con este protocolo actualizado también puede acarrear la suspensión de la actividad comercial por un término de 2 a 10 días”.

Desde el próximo fin de semana, detalló la funcionaria, se realizarán operativos en la ciudad para estar exigiendo el cumplimiento de dicha norma.

Cabe recordar que, desde el 16 de noviembre, esta medida aplicará para mayores de 18 años. Pero desde el 30 de noviembre, también se exigirá para los mayores de 12 años, los menores entre 0 y 12 años, por ahora, quedan eximidos de la regla.

“Es una buena medida que se exija carnet de vacunación para entrar a los diferentes establecimientos comerciales del país 🇨🇴. La vacuna es la única forma de proteger nuestra vida y la de los demás”, recalcó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.

Por su parte, la emisora Radio Uno Bucaramanga citó al mandatario local, quien explicó que “hay unos lugares exentos de estas medidas, como los conjuntos residenciales, los hoteles, los centros comerciales, las universidades, los colegios no tienen la exigencia del carné de vacunación, pero hay que tener en cuenta que si en estos lugares se hacen grados, reuniones o demás si deben exigir el carné anticovid porque hay aglomeración de personas”.

De hecho, desde el comunicado de la Alcaldía se detalló que, por las épocas navideñas, en los centros comerciales no se pedirá el carné por el momento. Sin embargo, en las áreas de cine o parques temáticos, sí se deberá solicitar. Y que en el caso de las reuniones en centros residenciales, los administradores del conjunto residencial deben solicitar el carnet de vacunación o certificado digital.

