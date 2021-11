Anciano pensionado de la Fuerza Aérea asesinó a un ladrón que se metió a su casa en Bogotá

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

Múltiples delincuentes han sido captados por videos de cámaras de seguridad mientras prueban llaves en las puertas de las casas o intentan ingresar a las viviendas en medio de la noche. En la noche de este miércoles, dos de los delincuentes que utilizan ese método para robar en la ciudad no contaron con que la víctima era un anciano pensionado de la Fuerza Aérea.

El hecho se presentó en el barrio Santa Isabel, de la localidad de Los Mártires, al sur de Bogotá. Cuando, al parecer, dos delincuentes lograron abrir la puerta de la vivienda con una llave maestra, sin embargo no eran los únicos y estarían secundados por otro grupo de criminales que se movilizaban en automóviles.

Las autoridades consideran que se trata de una banda de ladrones que tiene azotado ese sector de la ciudad. Incluso, vecinos han denunciado más hechos en días previos, con personas que fingen ser parte de las autoridades o que inspeccionan viviendas para realizar saqueos.

El anciano, al percatarse de que los criminales habían logrado ingresar a su vivienda, tomó un arma de fuego que conservaba de sus años de servicio y en medio del miedo la accionó en contra de los dos ladrones antes de que pasaran de la sala de su casa.

Uno de los delincuentes cayó muerto del disparo y el otro quedó herido e inconsciente. Las autoridades llegaron y trasladaron al herido a la Clínica Méderi y, como es el procedimiento, presentaron al anciano ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda.

Según indicó el diario El Espectador, en la entrevista, el funcionario judicial determinó que el ex uniformado actuó en legítima defensa, por lo que no se procedió a su captura. El delincuente que quedó vivo continúa inconsciente por lo que no ha sido posible realizar la judicialización.

El hurto a residencias en Bogotá ha disminuido durante el 2021, en comparación con el año 2020. En lo corrido del presente calendario, hasta el pasado mes de septiembre, se presentaron 5.662 casos, que representan una reducción del 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en el noveno mes ocurrieron 583 casos en la ciudad.

Solo la localidad de Kennedy ha mostrado un aumento en el número de casos de hurto a residencias, con 746 ocurridos en los corrido del año, 5% más que durante el 2020. Sin embargo, en el último mes aumentaron los casos también en Teusaquillo y en Usme.

La estadística delictiva de la Secretaría de Seguridad de Bogotá muestra que este tipo de delitos se presentan principalmente en horas de la madrugada y la mañana, menos en las tardes y noches, generalmente entre lunes y jueves y con menos incidencia de viernes a domingo.

Otro caso de defensa con arma de fuego

Este 9 de noviembre también murió un ladrón en la localidad de Chapinero por un arma legítima. El delincuente, junto a otro compinche, pretendía hurtar a un grupo de personas que salió de un bar en esa localidad, pero un escolta reaccionó y frustró a los criminales.

La balacera se presentó sobre la 1:30 de la madrugada de este 10 de noviembre, a la altura de la calle 69 con carrera 11, en la esquina de la Clínica del Seno, cuando un grupo de personas salía de un establecimiento nocturno. En ese momento, un grupo de presuntos ladrones que se movilizaban a bordo de una motocicleta intentó robarlos.

“En el momento en que se disponían a salir, fueron abordadas por varias personas en moto que estarían armadas y se dispusieron al hurto. Una persona que se encontraba allí, quien fungiría como escolta, acciona un arma de fuego e impacta a dos de quienes cometían, al parecer, estos hechos delictivos”, narró el oficial de Inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Herbert Benavides Valderrama.

SEGUIR LEYENDO: