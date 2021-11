Por falta de tiempo, en el Congreso se hundieron los proyectos de reducción de vacaciones y curules en el Legislativo

Imagen de referencia. Por falta de tiempo para los debates se hundieron en el congreso los proyectos de ley de reducción de las vacaciones y de curules de los congresistas, como también el que buscaba derogar la JEP. Foto: cortesía Cámara de Representantes

Debido a que no tendrán el tiempo suficiente para cumplir con los cuatros debates requeridos antes del 16 de diciembre, en el Congreso de la República se retiraron varios proyectos de acto legislativo por decisión unánime en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

En la emisora La W Radio señalaron que entre las iniciativas que se van a retirar están la de reducir el periodo de vacaciones de los integrantes del Senado y Cámara, sus salarios, y también las curules. También sacaron de esa baraja el proyecto de implementar la matrícula cero en las universidades públicas y uno de los caballos de batalla del Centro Democrático: derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Un análisis de tiempo nos lleva a la conclusión de que estos proyectos no cumplían con el requisito de recibir estos cuatro debates. Esa es la razón por la cual decidimos que estos proyectos de acto legislativo, que no se han debatido, pero que estaban en el orden del día, no se consideraran y en consecuencia prácticamente quedan archivados”, explicó en la emisora Caracol Radio el representante de Cambio Radical César Lorduy.

En esa emisora destacaron, además, que los proyectos al hundirse tampoco entrarían a la siguiente legislatura ya que para ser promulgados requieren de un total de ocho debates, y como el próximo periodo en el Congreso inicia el 16 de marzo, para entonces coincidirían con la elecciones de esas corporaciones en el 2022, por lo que las iniciativas dependerán de los congresistas que se elijan para los siguientes cuatro años.





Congresistas seguirán con la misma cantidad de vacaciones

El representante a la Cámara Gabriel Santos advertía en la mañana del martes su preocupación por el futuro del proyecto de acto legislativo que pretende recortar el periodo de descanso de los congresistas colombianos.

A través de su cuenta de Twitter, el congresista del Centro Democrático señaló que: “Nuestro enemigo es el tiempo. Hoy es el último día para que el proyecto que reduce el receso legislativo sea anunciado en Plenaria de la Cámara. Así de ajustados están los tiempos, y si nuestra iniciativa no se agenda para la sesión de mañana, estaría oficialmente hundida”.

El mensaje estuvo acompañado por un calendario en el que estaba la agenda en el Congreso de la República durante el próximo mes y donde dicha corporación tendrá 15 días, hasta el 25 de noviembre, para hacer la transición al Senado de los proyectos que pasen el termómetro del 10 del mismo mes.

La Comisión Primera de esa dependencia tendrá debate el 30 y tras ocho días de transición y otros cinco de inactividad, finalmente se celebraría la plenaria final el 14 de diciembre. Las sesiones extraordinarias serían hasta el 16, para posteriormente pasar al receso legislativo.

Y como lo anunciaba el congresista Santos en la mañana, se hundió su iniciativa de reducir las vacaciones de sus colegas en el Legislativo, por lo que en medios de comunicación del país expresó su frustración ante la falta de diligencia.

“Un descuido en las cuentas de la presidenta nos va a hundir el proyecto, pues conforme a la Ley Quinta, debemos esperar 15 días una vez que sea aprobado en Plenaria de Cámara para que pueda ser discutido en Comisión I de Senado. Y luego, debemos esperar ocho días más, luego de que sea aprobado en comisión, para que pueda ser debatido en Plenaria del Senado”, sentenció el parlamentario en Caracol Radio.





