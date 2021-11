Esperanza Gómez aclaró si se lanzará o no al Congreso

Esperanza soñaba con ser agrónoma (Instagram / esperanzagomez)

La actriz y empresaria Esperanza Gómez volvió a referirse a la posibilidad de participar en política en una entrevista con el programa Lo Sé Todo. De hecho, la estrella porno se mostró molesta por los rumores que se difunden sobre aspiraciones al Congreso.

“En internet hay mucha noticia mentirosa y mucha gente lee cualquier basura de las que escriben muchos medios (..), incluso leí la noticia y dicen que yo soy la que me estoy acercando a la política”, y agregó que para ella la política era sucia y deshonesta, contrario a su trabajo: “creo que existe más moralidad en la pornografía que en la misma política”, aseveró.

También dijo hay muchos ladrones y estafadores, además de confesar que un senador de la República la buscó para que se uniera a un sector político, “pero ese tema, la verdad, no me ha interesado, en la pornografía me va muy bien”. Esperanza dijo que de pronto se metería a la política “a hacer billete” si quiebra.

Hace un tiempo, la periodista Vicky Dávila le preguntó sobre el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Gustavo Petro, a lo que respondió: “Sinceramente, me ha gustado Petro, porque me parece que ha sido un hombre directo. Pero escuché por ahí una entrevista donde él dice que esta es la última vez que lo va a intentar y que si ya no lo puede hacer, se hace a un lado y deja que los otros sigan”.

Por otro lado, sobre el expresidente Álvaro Uribe dijo: “Yo era fanática del expresidente Uribe en las primeras elecciones y yo voté por él cuando prometió que iba a cambiar el país, que iba a acabar con la guerrilla, que iba a trabajar por el pueblo. Después, cuando empezó a cambiar las cosas y empezaron a hacer negocios para enriquecerse solamente ellos, me sentí traicionada y luego voté por su opositor”.

Por otro lado, aseguró hace unos meses que trabajar en el gremio del porno le permitió identificar a sus amigos y familiares y, de nuevo, aseguró que el porno le demostró que su pareja está con ella “pa’ las que sea” porque es el único que la sigue apoyando en su carrera en las artes escénicas eróticas.

Aunque Esperanza parece ser una mujer arriesgada a la hora de tener relaciones sexuales, confesó que el sadomasoquismo le causa temor. ¿La razón? “Yo le siento temor al sadomasoquismo, no porque me lo vayan a hacer a mí porque a mí me gusta que me hagan cositas fuertes. Soy muy brusca y me da pánico que se me vaya la mano y termine haciéndole daño físico a alguien tratando de generarle placer”, reconoció.

También se refirió a los rumores que rondaron sobre que luego de estar con varios hombres en su trabajo de cine erótico, Gómez se habría vuelto bisexual y se sentiría más atraída por las mujeres. En Superlike, Esperanza rompió el silencio al respecto y dijo:

“Yo antiguamente decía que no me gustan las mujeres y se me presentó la oportunidad un día porque no soy bisexual, pero dependiendo del ambiente y del momento uno puede aprender a disfrutar de todo. Una relación con una mujer es el plato de entrada, pero mi plato fuerte es un hombre”, contó la actriz, oriunda de Belalcázar.

