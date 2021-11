Avanza en el Congreso proyecto de ley para crear nueva regulación sobre el uso de la pólvora en Colombia

Para evitar accidentes con pólvora durante la temporada de fin de año, el Senado de la República está sesionando sobre una nueva regulación para el uso de la pólvora en Colombia. Se trata de un proyecto de ley que este 9 de noviembre fue aceptado en segundo debate, lo que significa que está a mitad de camino para ser aprobado, pues se necesitan cuatro sesiones para discutirlo. El objetivo es que se logre admitir antes de diciembre, mes en el que se reporta el mayor uso del producto.

De ser aprobado, el proyecto obligaría a crear categorías de pólvora que faciliten identificar la peligrosidad de cada producto y así se dé línea sobre cuáles pueden ser manipulados exclusivamente por expertos. Además, se contempla prohibir el uso de algunas sustancias que representan un peligro inminente.

“Buscamos primero crear categorías de tipos de pólvora de tal manera que se sepa cuales se pueden vender al público y pueden ser manipuladas abiertamente y cuáles no, porque deben ser manipuladas por profesionales. Hay productos que están claramente prohibidos como el fósforo blanco y el clorhidrato, de tal manera que la pólvora sea segura y no explosiva y no queme a los niños”, explicó el senador Rodrigo Lara, ponente de la propuesta.