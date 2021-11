Mayor de la Policía acusado de recibir dinero del clan del Golfo: “Avísale a tu patrón, si se compromete, yo me comprometo”

Imagen de referencia. Retiran del cargo a mayor de la Policía por presuntos nexos con el Clan del Golfo. Foto: Colprensa

Tras llevarse a cabo este lunes la audiencia de imputación de cargos contra 10 presuntos integrantes del Clan del Golfo, que fueron capturados el pasado 30 de octubre en Barranquilla, un mayor de la Policía Metropolitana se vio involucrado, por lo que lo separaron del cargo hasta que las investigaciones dictaminen un resultado definitivo.

Se trata de Jhon Fredy Cifuentes, quien, de acuerdo con al menos tres audios telefónicos interceptados por la Fiscalía General de la Nación, estaría recibiendo pagos de dineros con el fin de ayudar a las estructuras de esta organización criminal en el Atlántico. Incluso, en una de las grabaciones se escucha a uno de los sujetos comentando que el servidor público, que venía desempeñándose como como comandante del municipio de Puerto Colombia, estaba solicitando “dos barras, dos millones, para el sábado”.

“Si no se lo consiguen, no trabaja más para acá”, menciona en primera instancia, y luego otro individuo le responde: “Ya me pongo en eso... también le tengo unas pinticas... yo cuadro una llamada y más tarde te estoy llamando... ya me pongo en esa vaina”, se escuchó en estos audios, revelados por ‘Zona Cero’ en las últimas horas.

La destitución temporal de sus funciones fue confirmada por parte del general Luis Carlos Hernández Aldana, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla:

“Entre las acciones que se han tomado está la de separarlo inicialmente de su cargo; segundo, solicitar a la Fiscalía que se generen los aportes de pruebas, que no soy yo el que los tengo sino la Fiscalía; y tercero, ofrecerle todas las garantías que se tienen que llevar, como a cualquier ciudadano, como contra cualquier contraventor penal, para que se apertura las investigaciones de tipo penal, disciplinario, administrativo, a que haya que realizar por parte justicia colombiana”.

EN LA BÚSQUEDA DE ALIAS ‘ALBERTO:

En las últimas horas, el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, anuncio, a través de su cuenta oficial de Twitter, que ofrecen una recompensa de 120 millones de pesos por información que permita dar con la captura de Eduardo Rafael Betín Lucas, alias ‘Alberto’ o ‘Cero uno’, cabecilla del Clan del Golfo, y quien estaría detrás del asesinato de 4 efectivos militares en Santa Lucía-Ituango.

Identificados como capitán John Pedraza Ibáñez, el cabo segundo Carlos Cano Vélez y los soldados profesionales Luis Pérez Salgado y Dairo Ocampo Arcila, estos fueron víctimas de una emboscada con fusiles y granadas en el territorio donde antes se ubicaba la zona territorial de reincorporación de Santa Lucía.

Alias 'Alberto' es buscado por las autoridades luego de emboscada contra cuatro miembros del Ejército en Ituango

“Los miembros del ejército estaban dedicados a proteger a la población al momento de sufrir el ataque, debemos lamentar la pérdida de cuatro servidores públicos, personas jóvenes que trabajan por la patria”, afirmó Zapateiro, quien respaldó la versión del gobernador, Aníbal Gaviria, de que este hecho de violencia es una retaliación por la captura de alias ‘Otoniel’.

Desde la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, el pasado 23 de octubre en el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, han sido varios los miembros del Clan del Golfo detenidos en medio de los operativos de las autoridades. Uno de los más recientes concluyó con la aprehensión de 27 personas señaladas de estar asociadas con esa organización y la incautación de bienes por un valor cercano a los $90.000 millones.

Según un comunicado de la Fiscalía, estos sujetos se encargaban de blanquear las millonarias ganancias de la grupo criminal. Los dineros serían de Luis Orlando Padierna Peña, alias ‘Inglaterra’; Jorge Eliécer Castaño Toro, ‘alias Plástico’; Nelson Darío Hurtado Simanca, alias ‘Marihuano’; y Jafet Berrio Rivas, alias ‘El Iguano’.

Bienes incautados a personas señaladas de lavar activos para miembros del Clan del Golfo. / Fiscalía

