Iván Duque ‘desautoriza’ a Diego Molano: “Colombia ha mantenido unas relaciones diplomáticas con Irán”

El presidente de Colombia, Iván Duque, y el ministro de Defensa, Diego Molano.

La mañana de este 8 de noviembre, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que Irán era enemigo de Colombia, hecho que desencadenó una ola de críticas, dado que ambos países sostienen relaciones diplomáticas. Y en la tarde, el presidente Iván Duque, de cierta, manera lo desautorizó por sus declaraciones.

Durante una visita de Estado en Israel, en la que entre otras se abordaron temas relacionados con seguridad, Molano afirmó: “Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá que opera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela. Por lo tanto es un esfuerzo importante intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en Israel”.

La preocupación de las autoridades colombianas, según Molano, es la presencia confirmada del Hezbolá, un grupo terrorista que es considerado uno de los más adinerados del mundo, en la frontera con Venezuela, donde —agregó— haría presencia con apoyo de Nicolás Maduro.

Tras las palabras del MinDefensa, el jefe del Estado colombiano comentó que ha sostenido relaciones diplomáticas con Irán, dando por descontado que se trate de un enemigo, aunque también planteó que existe la posibilidad de indagar a otras naciones por presuntos vínculos que puedan llegar a tener con grupos terroristas.

“Colombia ha mantenido unas relaciones diplomáticas con Irán, pero Colombia es muy claro en cuáles son las amenazas terroristas y por eso en el mismo dialogo diplomático tenemos la capacidad de preguntarle a muchos países cuál es el tipo de relacionamiento que puedan tener con esas unidades”,

Duque añadió que, “es importante que nosotros, como nación, sigamos teniendo absoluta claridad que Colombia condena el terrorismo internacional” y que de manera pública compartió “una lista de todas las organizaciones que en son detectadas por presencia en el país y sobre las cuales se actúa. Una de ellas es Hezbolá y también el Estado Islámico, de la que hace algunas semanas presentamos una captura”.

Ministro de Defensa Diego Molano y su homólogo israelí Benjamín Gantz

Valga recordar que, en enero de este año el embajador de Irán en Colombia, Mohamad Ali Ziae, dijo en entrevista con RCN Radio que el hecho de que su país acepte a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, “no representa ningún peligro para Colombia, ni para América Latina, como lo quieren hacer ver los Estados Unidos”.

En ese entonces, Ziae también dijo: “Para nosotros Nicolás Maduro es el gobierno oficial del país y los países que no aceptan a Maduro, como gobierno oficial, no es válido para nosotros. El Gobierno venezolano, como todos, tiene problemas y personas que no les gusta, eso es normal”.

CRÍTICAS A MOLANO POR “IRRESPONSABLE”

Las declaraciones de Molano fueron criticadas por senadores de la República como Roy Barreras, quien lo señaló de irresponsable. “Por primera vez en la historia de manera irresponsable un MinDefensa declara por su cuenta a Irán como “país enemigo”. ¿Qué sigue? ¿Declararle la guerra? Hay muchos países con regímenes indeseables e intereses distintos a los nuestros, pero no se anda por ahí declarándolos enemigos”, publicó en Twitter.

Otros congresistas como Luis Fernando Velasco pidieron al MinDefensa rectificar el error cometido. “Es imperdonable de su parte declarar a Irán como enemigo de Colombia, le recuerdo que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con ese país y usted no tiene la facultad de calificar otro Estado como enemigo del nuestro. ¡Rectifique su error!

