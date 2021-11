Las cuentas de los equipos para clasificar a las finales del fútbol colombiano, faltando solo dos fechas

Andrés Colorado marcó el primer gol en la victoria del Deportivo Cali sobre Atlético Nacional por Copa BetPlay. Foto: @TeQuieroCali

Se acerca el final de la fase todos contra todos en el fútbol colombiano, campeonato el cual, hasta ahora matemáticamente, tiene a un equipo en las finales y otros cuatro sin ninguna chance de ingresar a los ocho mejores. Los otros 15 equipos aun mantienen chances de clasificar, unas más complejas que otros.

El único equipo clasificado por ahora es Atlético Nacional que con 41 puntos es líder en solitario del torneo, aventajando en 9 unidades a Millonarios FC y Deportes Tolima, sus rivales más cercanos. Ambos clubes deben sumar al menos un punto para asegurar su cupo en las finales, los ‘embajadores’ se medirán ante Alianza Petrolera, mientras que los ‘pijaos’ se miden a Atlético Bucaramanga.

En la tabla el cuarto equipo es el Deportivo Cali, quien viene de sumar su cuarta victoria al hilo y que, con 30 unidades, le resta una victoria para asegurar su clasificación. Los partidos restantes serán ante Jaguares en Montería y Once Caldas en condición de local. Misma situación afronta Deportivo Pereira que tendrá como jueces al Atlético Huila y por último al América de Cali.

En la sexta y séptima casilla se encuentra Alianza Petrolera y Junior FC, ambos con 29 unidades y que serán rivales en la última fecha del campeonato. El que gane sus dos partidos tendrá la tranquilidad de depender de si mismo, mientras el que pierda alguno de los dos, comenzará a depender de otros marcadores.

Cerrando los ocho mejores de la Liga BetPlay-II se encuentra Envigado FC que debe ganar ambos partidos para mantener vivas sus opciones de clasificación a la siguiente ronda. El primer partido será ante Águilas Doradas y el cierre ante Atlético Huila. Su escolta es Atlético Bucaramanga con los mismos puntos que el equipo antioqueño pero peor diferencia de gol, por lo que las próximas anotaciones darán el punto de partida para clasificar.

Independiente Santa Fe comprometió su clasificación a la siguiente ronda tras el empate a un gol ante Junior FC en condición de local. Los ‘leones’ están obligados a ganar sus dos partidos y esperar que dos de los equipos que están por encima de ellos no sumen más de 30 puntos en la tabla.

Mismo panorama para Jaguares de Córdoba e Independiente Medellín que con 24 unidades no les queda más opciones que ganar y esperar que Envigado FC, Junior y Alianza Petrolera no sume más de 29 puntos. América de Cali es de los históricos quien más difícil la tiene, pues no puede ceder un solo punto en los próximos dos partidos y aspirar que los rivales que tiene por encima no lleguen a 29 unidades.

Deportes Quindío, La Equidad y Águilas Doradas se aferran a un verdadero milagro pues dependen de los resultados de seis equipos para tener la mínima chance de disputar los cuadrangulares finales. Las dos fechas restantes se llevarán a cabo los fines de semana del 12 al 17 de noviembre y del 19 al 21 del mismo mes.

SIGA LEYENDO: