Murió el actor Diego Camacho a los 63 años - foto: Caracol Radio

El programa de televisión de Caracol TV, La Red, confirmó que el reconocido actor Diego Camacho murió a los 63 años de edad, este domingo, 7 de noviembre de 2021, según contaron, la noticia fue confirmada por los familiares del artista aunque no tienen claro los motivos del deceso.

El actor que nació en Bogotá, completó más de 40 años de carrera en el entretenimiento y es recordado por producciones como ‘San Tropel’ y ‘Oye Bonita’, donde interpretó el personaje del Turco.

“Falleció el actor Diego Camacho a sus 63 años. La muerte del artista, que tuvo una carrera de más de 40 años en la pantalla, fue confirmada por sus familiares, pero aún se desconocen las causas”, compartieron desde el programa en su cuenta de Twitter.





Sin embargo, la historia del actor no es del todo buena, en una entrevista de 2016, el mismo programa de televisión de Caracol, La Red, compartió la vida que tenía el actor en la actualidad y llegó hasta su casa en el municipio de Anolaima en donde había pasado los últimos años. Al parecer el éxito no le sirvió de mucho pues perdió todo su dinero y según lo relataron los vecinos Camacho había sido desalojado de su vivienda pues no tenía con qué pagar sus deudas. El desalojo se dio porque los dueños de la casa no aguantaron más tiempo sin recibir el arriendo que pagaba el actor y luego de varios préstamos decidieron ponerle fin al contrato, “el dueño le sacó las cosas en la calle y sin un lugar donde vivir tras ser allanado por 11 veces”, comentaron los cercanos.

Hasta el momento no se conocen más detalles sobrea muerte del artista.

Noticia en desarrollo

