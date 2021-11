Juan Manuel Certain, el colombiano que se convirtió en el barista personal de Tom Cruise

Juan Manuel Certain y Tom Cruise

Nacido en Cali, y criado en una finca cafetera, Juan Manuel Certain es ahora uno de los baristas más importantes y exclusivos del mundo. Su sabiduría sobre el café lo llevó a viajar de la mano del actor estadounidense Tom Cruise, con quien ha recorrido más de 40 países en los cinco continentes. Cruise, quien le da vida a Ethan Hunt, en la popular saga de ‘Misión Imposible’, escogió al colombiano como su preparador de café personal, luego de probar una de las creaciones del colombiano. Certain, que recientemente habló con Noticias Caracol sobre sus labores con el actor, reveló algunos detalles de su trabajo con el estadounidense y del secreto de su café.

Tal y como lo relató en el 2015 para Blu Radio, él y su familia han estado exportando el café que producen al país norteamericano desde el año 1999. Fue para el 2013, según lo que detalló en la emisora, que Cruise probó una bebida originaría del grano que producía en Colombia, por lo que él actor decidió contactarlo inmediatamente. “Nosotros le surtimos a unos peleadores de UFC y Tom es muy fanático de la lucha (...) uno de los peleadores le dio café a Tom y le encantó. Eso fue hace dos años”, comentó Juan Manuel a ese medio de comunicación.

El experto relató, por aquellos días, que Tom Cruise es una persona muy cuidadosa con su salud, por lo que su consumo de azúcares y harina es muy reducido y casi nulo, sin embargo, su amor por el café es infinito. Cuando probó el café colombiano, cuenta Certain, el actor se enamoró. “Él no toma tinto, él toma espresso, se toma unos cinco shots de café al día”, reveló el colombiano en el 2015.

En su entrevista para Noticias Caracol, durante este mes de noviembre, con el periodista Juan Diego Alvira, Certain no dio muchos detalles de la cantidad de café que ahora consume Cruise, pero enfatizó en que el espresso sigue siendo su favorito. El café que toma Cruise es exclusivo desde su preparación, cuenta Certain, quien le explicó al comunicador que la fórmula con la que le prepara la bebida es especialmente hecha para el actor: el grano es originario del Cauca y es procesado con dos grados de tostión diferentes.

“Toma expreso, es lo que le gusta y es un café 75% colombiano. Él ama Colombia”, contó Certain al recordar la visita del actor, en el 2015, para grabar la cinta ‘American Made’, un largometraje que narra la historia de Barry Seal, un traficante de drogas reclutado por la DEA para dar información sobre el fallecido capo colombiano, Pablo Escobar.

Su cercanía con Tom Cruise ha hecho que el colombiano haya tenido la oportunidad, y todavía la tenga, de preparar la especial bebida a otras celebridades. Según le contó a Juan Diego Alvira, le ha preparado café a Superman y Aquaman (Henry Cavill y Jason Momoa). Juan Manuel, actualmente, reside en Albuquerque, en los Estados Unidos. Para la entrevista, el experto en café ofreció una cata personalizada al periodista y al equipo de producción del noticiero.

Para la nota del informativo del Canal Caracol, luego de hablar de Tom Cruise, Certain, experto en café, reveló que aunque Colombia tiene el mejor café del mundo, los colombianos que residen en territorio nacional no han tomado el verdadero café, pues, por la fama y relevancia del grano del país en diferentes países del mundo, el mejor café es exportado, y lo que sobra se queda en su lugar de origen. “En Colombia tomamos muy mal café, aquí se queda la pasilla. Desafortunadamente crecemos tomando café que no es de buena calidad”.





