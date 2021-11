¿Nueva conquista? Los seguidores de James Rodríguez lo pillaron dándole ‘like’ a la modelo Erika Schneider

El reconocido jugador de fútbol James Rodríguez ha sido el centro de las conversaciones en redes sociales este 3 de noviembre, y no solo por su reciente convocatoria a la selección Colombia, sino por su vida amorosa. Al parecer, el deportista estaría coqueteando con la modelo brasileña Erika Schneider.

Este rumor empezó después de que los seguidores de Rodríguez se dieran cuenta de que el futbolista le dio ‘me gusta’ a varias publicaciones de Schneider. Cabe resaltar que, las reacciones de James en las publicaciones de la modelo comenzaron hace pocos días, pues las imágenes más antiguas no tienen ‘likes’ o comentarios de él.

La modelo cuenta con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram y allí comparte imágenes en vestido de baño, videos bailando y publicaciones en las que promociona diversos productos.

El futbolista no se ha referido al tema y nunca se le ha visto presencialmente con la modelo, pero no se descarta que esto dé pie a una relación.

Hay que recordar que la vida amorosa de James está en el ojo del huracán luego de que confirmara su ruptura con la modelo venezolana Shannon de Lima. De hecho, el deportista ha sido visto interactuando con varias mujeres y algunas de ellas han despertado sospecha de ser sus conquistas.

La última vez que esto ocurrió fue a finales de julio, cuando se dijo que estaba saliendo con la bella modelo colombiana Anllela Sagra. Esta mujer de 27 años es cucuteña y apasionada por el ejercicio. Así mismo, es reconocida en el mundo fitness y actualmente cuenta con más de 12 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Estudió diseño de modas y desde muy pequeña se ha dedicado al modelaje.

Es de mencionar que en ese momento no era la primera vez que la modelo se relacionaba con James Rodríguez, pues cabe recordar que desde 2018 se han visto juntos en varias oportunidades. Incluso, a mediados de año compartieron juntos en Miami y se les vio en una reunión que el futbolista sostuvo con el productor musical Ovy On the Drums y el futbolista Angelot Caro.

Los seguidores de James tendrán que seguir especulando sobre la vida privada del jugador, pues este deberá concentrarse en su futuro profesional, sobre todo ahora que fue convocado a la selección Colombia. Luego de sus primeros partidos con Al-Rayyan en la Qatar Stars League, el ‘10′ fue llamado al combinado tricolor para afrontar los compromisos ante Brasil y Paraguay programados para noviembre por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022.

CONTEXTO: James Rodríguez vuelve a la selección Colombia para afrontar la doble jornada de eliminatorias

El cucuteño regresa a la selección luego de haber estado en el ojo del huracán por sus declaraciones al ser desconvocado para afrontar la Copa América Brasil 2021, pues ante los ojos de Rueda no estaba al 500 %.

James jugará en los próximos partidos vistiendo la camiseta tricolor a pesar de que el domingo (31 de octubre) fue víctima de un tackle que le representó una lesión en su costilla, jugada por la cual le reclamó de forma airada al árbitro, que no expuso al agresor. Habrá que esperar si se recupera para los juegos ante Brasil, el 11 de noviembre, y contra Paraguay, el 16 de noviembre.

