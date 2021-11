Más del 70% de las víctimas de robo en Colombia no denuncian, según el Dane

Inseguridad en Colombia: Cifras, medidas y anuncios para mitigar su impacto. Imagen de referencia.

En el 2021 la inseguridad en el país aumentado de forma significativa y la percepción de los ciudadanos sobre las acciones tomadas por el Gobierno Nacional es que son insuficientes. Los crimines más comunes es el robo y el homicidio, que en muchas ocasiones van de la mano y son más comunes en las grandes ciudades, incluso, los colombianos han señalado que en estas se sienten más preocupados.

En la última actualización de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2021, realizada por el Dane, los datos muestran que la percepción de inseguridad de las personas a aumentado, al igual que los incidentes de seguridad digital y la falta de credibilidad de las autoridades.

Es importante tener en cuenta que en el estudio fueron consultadas 129.929 personas, con edades de 15 años en adelante, entre junio y agosto de 2021, en 42.232 hogares.

Según los datos recolectados la tasa de denuncia en 2021 se ubicó en 27,1 por ciento a nivel nacional, en cabeceras llegó al 30,2 y en centros poblados y rural disperso fue de 13,9 por ciento. Esto significa que más del 70 por ciento de las personas no denuncia los delitos, es decir, solo 3 de cada 10 personas denuncian los hechos delictivos de los que son víctimas.

Entre las razones más comunes los encuestados señalaron que consideran que las autoridades no hacen nada, no era necesario hacer una denuncia o buscan alternativas para hacer justicia mano propia, que en la mayoría d veces, esta acompañado de actos violentos.

Por ejemplo en hurto a residencias, el 44,6 por ciento no denunció pues no creyó que las autoridades hicieran algo respecto a lo sucedido, en este mismo sentido el 49,9 por ciento de las víctimas de hurto en las calles no denuncia; mientras tanto 43,4 por ciento de los afectados por hurto de vehículos tampoco instauro un proceso, al igual que el 31,1 por ciento de las víctimas de riñas; el 27,4 por ciento de las de extorsión y el 18,3 de las de incidentes de seguridad informática.

Mientras que un 64,9 por ciento de las personas encuestadas reaccionaron de forma violenta y en defensa propia contra su agresor y el 62,1; para ayudar a la familia se tomar la justicia por su cuenta. Esta situación es preocupante pues la cifra subió de forma importante del 48,8 el año pasado a 61,7 por ciento este año.

Todo lo anterior va acompañado de una alta percepción de inseguridad que subió 5 puntos comparado con el 2020 y se ubico en un 44 por ciento. De acurdo con el estudio Bogotá, Cartagena y Cúcuta fueron las ciudades con las peores percepciones de inseguridad del país, a excepción de las capitales de Norte de Santander y de Nariño, tienen mejores resultados que en el 2019, el año previo a que iniciara la emergencia sanitaria en Colombia y en el mundo.

En este sentido, Bogotá es la ciudad peor librada, ya que el 77,8 por ciento de los consultados señaló que se sentía inseguro; le siguió Cúcuta con un 73,5 por ciento, Cartagena con un 72,2 por ciento y Pasto con un 71,6 por ciento.

Mejor libradas, pero con un alto porcentaje de percepción de inseguridad, están Cali con un 68,4 por ciento, Bucaramanga con un 64,6 por ciento, Villavicencio con un 49,2 por ciento, Barranquilla con un 41,6 e Ibagué con un 36,9 por ciento.

Y las ciudades en las que sus habitantes menos temen a ser víctimas de un delito fueron Medellín con un 31,1 por ciento, Montería con un 29,3 por ciento, Pereira con 19,1 por ciento, y Manizales con un 13,3 por ciento.





