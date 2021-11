Productos hechos en China podrían escasear durante la Navidad en Colombia

Bogotá. 16 de Diciembre del 2020. Grandes aglomeraciones y poco distanciamiento, se vio de nuevo en el madrugón navideño de San Victorino, en la ciudad de Bogotá, día en que se da inicio a las novenas. (Colprensa- Sergio Acero)

Falta exactamente un mes para que llegue diciembre, fechas que llenan de ilusión a los comerciantes colombianos debido a que es cuando más venden por la llegada de la Navidad y las festividades donde se distribuyen juguetes, electrodomésticos y otros cuantos implementos con el mensaje ‘Made in China’ (Hecho en china).

Sin embargo, varios de esos elementos podrían no estar presentes en los catálogos de los vendedores nacionales debido a problemas logísticos que enfrenta el sector, producto de otras de las miles dificultades que la pandemia trajo consigo.

De acuerdo con un análisis del diario económico La República, antes de que el covid-19 llegara para cambiarle la vida al mundo, se podía arrendar un contenedor de carga que trajera esa mercancía en US$5.000 y US$15.000 por día. Ahora, los precios aumentaron significativamente y cuestan entre US$85.000 y US$100.00.

Foto de archivo. Vista general del puerto marítimo de Buenaventura, sobre el Océano Pacífico en el departamento del Valle del Cauca, Colombia, 26 de febrero, 2013. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Estos sobrecostos, asegura Lucio Bernal, presidente de Home Sentry al portal mencionado, se deben a que durante las cuarentenas en el país se redujo la cantidad de barcos y demás medios de transporte que traían juguetes, losa y otros productos que suelen venderse en el país en las festividades de fin de año.

“Ha habido muchas demoras en los despachos de China y problemas por la escasez de contenedores”, expresó Bernal a La República, quien advirtió los costos que ahora le representan al país traer esos elementos desde el continente asiático.

“Hace un año pagábamos de China a Colombia, por un contenedor de 40 pies, US$3.000, y en este momento estamos pagando US$12.000, lo que quiere decir que el valor del flete ha aumentado cuatro veces, aspecto que tendrá una repercusión muy grande en los precios, por ejemplo, en las categorías de juguetes y decoración navideña”, expresó.

Sin embargo, esa crisis tal parece que no ha sido desatendida por las autoridades nacionales y, desde la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), aseguran tener clara la situación y por eso evalúan alternativas para dar soluciones.

Así lo hizo saber Javier Díaz, presidente de Analdex, quien le aseguró a la emisora RCN Radio que no solo en productos como los antes descritos han evidenciado dichos inconvenientes, sino también los han visto en “las exportaciones de café y azúcar que salen por Buenaventura, pues no hay los suficientes contenedores. Los hemos tenido que enviar por el Caribe lo que aumenta los costos logísticos”, dijo.

Ante el panorama, algunos comerciantes le contaron a los portales antes mencionados que podrían encontrarse soluciones, dado que aún les quedan inventarios de meses pasados y podrían distribuirlos en la temporada que está por venir.

No obstante, desde Analdex siguen advirtiendo que los alimentos, los electrodomésticos e incluso los carros y motos podrían no llegar al país, porque también se incrementaron los tiempos de recepción de la mercancía. “(...) Estamos viviendo es una crisis de la logística internacional, los buques se están retrasando: antes demoran 45 días, hoy son 75 días, hay demora en los puertos de Estados Unidos y Europa, no hay contenedores ni conductores. Lo que no llegó en octubre ya no llegó para Navidad”, le contó Díaz al portal.

El estudio de La República también envía una alerta donde asegura que los licores podrían escasear en este diciembre, una de las épocas en las que más se consumen dichas bebidas. O por lo menos, así lo hizo saber Jhon Gutiérrez, director de comercio exterior de Dislicores, quien dejó en claro que el tema de la logística les está causando ‘dolores de cabeza’ a los distribuidores de esos productos.

“Nos vemos expuestos a una restricción y limitantes en la capacidad de cargue de los transportadores, así como un congestionamiento de contenedores en los puertos, fruto de esa posición dominante que hoy tienen las líneas navieras”, comentó el directivo.

