Exjefe paramilitar declaró que le pidieron incriminar al gobernador Caicedo en crimen del decano de la Universidad del Magdalena

El jueves 5 de septiembre del 2002, el profesor Roque Alfonso Morelli Zárate y decano de la Universidad del Magdalena, estaba esperando un bus frente al bulevar de la 19, en Santa Marta, pero en ese momento fue abordado por una moto que llevaba dos hombre que procedieron a dispararle y de esta forma fue asesinado por ordenes de paramilitares.

En las investigaciones fue relacionado Carlos Eduardo Caicedo, quien en la actualidad es gobernador del departamento y en ese momento fungía como rector de la universidad. Pues en algunas declaraciones jefes paramilitares aseguraron que Caicedo fue parte de la planeación del crimen.

“Nadie me contrató. Esto salió de una reunión que yo sostuve con Carlos Caicedo en el barrio Bavaria. Se planearon los homicidios del señor Morelli y del estudiante (Hugo Elías Maduro asesinado en mayo del 2000)”, dijo el exparamilitar José Gregorio Rojas, alias ‘Yoyo’, autor material del crimen en una entrevista reciente con la emisora Radio Magdalena; Y añadió que “por el poder que tiene el gobernador Caicedo” no sabe si “logren vincularlo y procesarlo”; y añadió que “por el poder que tiene el gobernador Caicedo” no sabe si “logren vincularlo y procesarlo”.

Ahora tiempo después, Caracol Radio dio a conocer que Adriano Sánchez Comas, alias ‘Don Joaco’, quien fue el excomandante del frente político de las extintas AUC, en indagatoria que rindió ante la Fiscalía el pasado 1 de octubre, y que fue tomada por la fiscal 190 de Derechos Humanos, aseguró que nunca tuvo conocimiento de la orden de asesinato contra el decano Roque Morelli y que el exjefe paramilitar, José Gregorio Rojas, alias ‘Yoyo’ y alias ‘El Canoso’ mintieron en sus declaraciones a la justicia. “Porque yo no tenía facultad de determinar asesinar a una persona”. Recalcó.

Argumentó que en este momento siente miedo por las consecuencias que tiene el hacer estas declaraciones y seguido comentó que Caicedo fue involucrado en un crimen en el que no tiene ninguna relación.

“Álvaro Cotes llamó a un señor sindicalista de la Universidad Armando Restrepo y me lo presentó, allí hablando con Armando Restrepo me pidió o me comentó que por qué no le colaboraba para yo declarara en contra del señor Caicedo y yo le dije que como yo desconocía el caso realmente no podía hacerlo”, afirmó.

Por su parte la defensa de Caicedo, aseguró a la emisora colombiana, que esta sería la prueba de la inocencia del gobernador y que la Fiscalía debe hacer seguimiento a estas declaraciones para que el caso sea esclarecido.

Este testimonio ratificaría un recurso impuesto por Adán Rojas, hermano del ‘Yoyo’, en el 2018 ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que da cuenta de un presunto soborno para inculpar al gobernador.

“La manera como se cometió el soborno y se planeó el testimonio de los Rojas quedó registrada por estos en las grabaciones que hicieron de las conversaciones que sobre el tema tuvieron con los abogados Álex Fernández y Dilia Barón, las cuales fueron entregadas al magistrado en esa audiencia en la que, además, José Gregorio entregó copia de la denuncia que por los mismos hechos había presentado en el mes de junio de 2017″, dijo el abogado Iván Velázquez y agregó ”La denuncia es contundente: Álvaro Cotes les pagó la suma de cien millones de pesos a él (Adán) y a su hermano José Gregorio para que señalaran al doctor Carlos Caicedo como determinador del homicidio de Roque Morelli”.





