Guía turístico que fue testigo relató el accidente de helicóptero en Río de Janeiro en el que murieron tres colombianas: “Lamentablemente no regresaron”

Sebastián De La Torre afirmó que las turistas fallecidas no contrataron el vuelo con la misma empresa que el grupo de Bogotá - crédito Aline Massuca/REUTERS/Facebook

Guardar

La tragedia aérea en Río de Janeiro marcó para siempre a una familia colombiana que había viajado a Brasil para celebrar un cumpleaños. Rocío Cubillos, su hija Wendy Manrique y su nieta Sofía Murillo fallecieron junto al piloto brasileño Alessandro Rocha durante un vuelo panorámico, según las autoridades.

La familia había llegado a Brasil días antes, motivada por una ocasión especial: los 15 años de una de las adolescentes del grupo. Era la primera vez que visitaban el país, un viaje que terminó en tragedia. El accidente ocurrió poco después de que otro grupo de turistas, también colombianos, realizara un recorrido similar.

PUBLICIDAD

El testimonio de Sebastián de la Torre, guía turístico bogotano conocido como Soy Sebas Viajero, revela lo cerca que estuvo otro grupo de turistas de verse involucrado en el accidente de helicóptero que costó la vida a tres colombianas.

El sujeto relató al medio regional CityTV: “Mi grupo y los chicos, los tres, ellos cuando aterrizaron ya volvieron de la actividad, pero cuando aterrizaron, otro helicóptero despegó y, pues, fue la última vez que las vimos”.

La familia colombiana había viajado a Brasil para celebrar un cumpleaños de 15 durante su primer viaje al país. - crédito Captura de video

De la Torre relató que el mismo día del accidente acompañó a tres turistas de Bogotá que realizaron el recorrido aéreo sobre las 10:30 a. m. Tras aterrizar sin novedades, la pista fue habilitada para el siguiente vuelo, en el que viajaba la familia que posteriormente falleció en la Floresta de Tijuca.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió minutos después de que el grupo guiado por Sebastián descendiera. Las tres mujeres colombianas abordaron otra aeronave, que despegó hacia las 11:00 a. m. y se precipitó poco después. La tragedia dejó cuatro personas muertas, incluyendo el piloto.

“La noticia obviamente fue muy estremecedora, la verdad, una experiencia bastante fea porque se miraron las personas cómo realizaron su experiencia linda y con una sonrisa, con lo que iban a vivir. Pero lamentablemente no volvieron al aeropuerto”, lamentó el guía al medio mencionado.

Los detalles del accidente y las diferencias en los servicios turísticos

De La Torre explicó que existían diferencias entre las empresas que ofrecían los vuelos: “Mi grupo arrancó primero en la empresa que nosotros tenemos contratada para ese servicio. Aparte, el otro grupo era otra empresa donde las chicas contrataron el servicio con puertas abiertas”.

PUBLICIDAD

Las víctimas del accidente en Río de Janeiro fueron Rocío Cubillos, Wendy Manrique y Sofía Murillo, integrantes de una misma familia - crédito Facebook

Según el guía, en Río de Janeiro existen dos modalidades: vuelos panorámicos con puertas cerradas y otros, más extremos, donde los pasajeros pueden experimentar el trayecto sin puertas.

El accidente generó confusión e incertidumbre entre quienes trabajaban en la zona de despegue de los helicópteros. Durante varios minutos, nadie sabía exactamente qué había ocurrido. “En el momento que sucedió todo, hasta que no se confirme qué pasó, pues no se le dice nada a la familia. Entonces hubo una incertidumbre en ese momento en el espacio del puerto donde despegan los helicópteros”, contó el guía.

De La Torre fue testigo de los últimos momentos de las víctimas. Señaló que, tras aterrizar con sus propios clientes, observó cómo el otro grupo se preparaba para despegar. “Fue la última vez que las vimos”, recordó.

PUBLICIDAD

De La Torre fue testigo de los últimos momentos de las víctimas. Señaló que, tras aterrizar con sus propios clientes, observó cómo el otro grupo se preparaba para despegar. “Fue la última vez que las vimos”, recordó. La noticia del accidente llegó poco después, generando un ambiente de consternación y dolor entre quienes se encontraban en el lugar.

La familia había viajado por primera vez a Brasil por un cumpleaños y debió dividirse en dos grupos por la capacidad de la aeronave - crédito Facebook

Familiares compartieron fotos de su viaje y se despidieron de las 3 mujeres

Las autoridades brasileñas reportaron que el helicóptero Robinson R44 matrícula PP-MFS cayó en una zona boscosa cercana a Vista Chinesa, en el área de Alto da Boa Vista. El impacto contra la ladera de un cerro provocó una explosión inmediata seguida de un incendio que se propagó rápidamente en la vegetación circundante.

PUBLICIDAD

El Departamento de Bomberos y el Grupo de Operaciones Aéreas desplegaron un amplio dispositivo en el que intervinieron 40 militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas. Los rescatistas emplearon técnicas de cuerda y equipos especializados para llegar hasta el lugar del siniestro, ya que la geografía dificultaba el acceso.

Al arribar a la zona, los equipos comprobaron que el helicóptero y sus ocupantes estaban completamente calcinados. No se registraron sobrevivientes. El despliegue de los equipos de emergencia permitió controlar el fuego, pero no evitó las consecuencias fatales para los pasajeros.

La familia había planeado disfrutar de un recorrido aéreo, pero la capacidad limitada de la aeronave obligó a dividir el grupo en dos partes. Mientras la mitad del grupo realizaba el primer vuelo, el resto esperaba en el hangar. El segundo paseo fue cancelado tras conocer la noticia del accidente.

PUBLICIDAD

La confirmación de la tragedia llegó primero a través de las redes sociales familiares, donde circularon las últimas imágenes de las víctimas antes del despegue. “El último viaje de la mitad de mi familia. Gracias Dios, por permitirle a mi familia, conocer lo bello que es este mundo y ahora darle la oportunidad de conocer lo bello del paraíso. Mi hermanita, mi madre y mi sobrina! Las amaré siempre en esta vida y la otra!“, escribió Victor Manrique en Facebook,