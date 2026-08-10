José Félix Lafaurie confirmó que no lo invitaron a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: “Nunca nos llegaron”

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán; Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - crédito Fedegan/Luisa González/REUTERS

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José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), confirmó que ni él ni su esposa, María Fernanda Cabal, recibieron invitación para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, realizada el 7 de agosto de 2026.

La confirmación se produjo después de que un usuario en X cuestionó la ausencia del presidente de Fedegán y a María Fernanda Cabal, al señalar que “algo no cuadra” porque ambos habían expresado su respaldo a Abelardo de la Espriella durante las elecciones presidenciales.

En respuesta al usuario, José Félix aseguró que “nunca nos llegaron las invitaciones” a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

José Félix aseguró que “nunca nos llegaron las invitaciones” a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @jflafaurie/X

Según lo relatado por el presidente de Fedegán, tanto él como la exsenadora Cabal no recibieron una invitación oficial para asistir al acto en el que Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente ante el Congreso.

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De hecho, en febrero de 2026, el partido Salvación Nacional, que respalda la postulación presidencial de Abelardo de la Espriella, confirmó oficialmente que José Félix Lafaurie vuelve a integrar sus filas. Este anuncio se dio después de que el presidente de Fedegán informara su renuncia al Centro Democrático, ruptura que obedeció a marcadas discrepancias con la dirigencia encabezada por Álvaro Uribe Vélez. Con este movimiento

La ceremonia tuvo lugar en Cali, luego de que el Congreso de la República aprobara el cambio de sede del evento protocolar de Bogotá a la capital del Valle del Cauca.

Según lo relatado por el presidente de Fedegán, tanto él como la exsenadora Cabal no recibieron una invitación oficial para asistir al acto en el que Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente ante el Congreso - crédito @mariafernandacabal/Instagram - @jflafaurie/X

Recientemente, María Fernanda Cabal anunció que no aceptará ningún puesto en el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella. Según explicó, su decisión responde a la firme intención de continuar su camino en la política partidaria y mantener vigente su propio proyecto. Cabal manifestó una aspiración clara: llegar a la Presidencia en 2030. Por ello, su prioridad será consolidar un movimiento de derecha independiente de la administración entrante.

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En una entrevista con La FM, la exsenadora describió su postura como parte de una confrontación más amplia dentro de la derecha colombiana. Considera que el distanciamiento entre el partido de De la Espriella y el Centro Democrático podría provocar una migración significativa de militantes de derecha, un sector que ella busca liderar en el futuro cercano.

Durante la conversación, Cabal insistió en que nunca hubo una invitación formal para que integrara el Gobierno. “No quisieron que yo estuviera en el gabinete”, afirmó, interpretando esta exclusión como una señal directa del presidente electo. Según su lectura, De la Espriella prefiere ministros alejados de la actividad política partidista.

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La negativa de Cabal a sumarse al Ejecutivo también responde a su estrategia personal de largo plazo. “Yo quiero y deseo ser presidente en el 2030”, afirmó, recordando que, de acuerdo con su versión, en procesos previos tampoco le permitieron competir. Esta convicción la llevó a rechazar cualquier cargo ministerial, ya que implicaría pausar su actividad política y posponer la construcción de su propio movimiento.

Cabal argumentó que su alto nivel de reconocimiento tanto en Colombia como en el extranjero, dentro del espectro político de derecha, es un activo que no está dispuesta a sacrificar. “La figura pública con más reconocimiento nacional y extranjero de Colombia, de la derecha, soy yo. Eso no lo puedo yo perder”, enfatizó.

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María Fernanda Cabal anunció que no aceptará ningún puesto en el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, advirtió que la convivencia entre el partido de De la Espriella y el uribismo generará una competencia directa por la misma base electoral. “El problema aquí va a ser la disputa entre el partido de Abelardo y el Centro Democrático, porque el Centro Democrático siente que lo van a desgranar”, expresó.

Cabal también atribuyó a su partido la responsabilidad de perder terreno político. Criticó que el Centro Democrático haya dejado de lado a sus bases durante la primera vuelta electoral y cuestionó la actitud de algunos dirigentes que buscan alejarse de la identidad de derecha. “Si ahora anuncian que no son de derecha como si fuera una enfermedad, se están equivocando. Y esa equivocación va a servir para que esa base de derecha encuentre un nicho diferente”, concluyó.

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