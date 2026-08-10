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Ella es la nueva viceministra de protección Social en el Ministerio de Salud de Abelardo de la Espriella: Marcela Brun Vergara

La nueva administración oficializa nuevos cargos en salud y mantiene en expectativa la definición de tres posiciones clave para el sistema nacional

El gobierno de Abelardo de la Espriella definió a Marcela Brun Vergara como viceministra de Protección Social - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Linkedln
El gobierno de Abelardo de la Espriella definió a Marcela Brun Vergara como viceministra de Protección Social - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Linkedln
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La administración de Abelardo de la Espriella continúa conformando el equipo que liderará las políticas en salud durante su mandato.

Según información obtenida por Caracol Radio, Marcela Brun Vergara asumirá funciones como nueva viceministra de Protección Social en el Ministerio de Salud. Este movimiento se suma a la serie de designaciones que el Ejecutivo ha venido oficializando en las últimas semanas.

De acuerdo con el medio citado, Brun Vergara, economista egresada de la Universidad de los Andes, cuenta con una especialización en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo, además de una maestría en Economía de la Universidad de Texas.

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Su trayectoria incluye la gerencia de Capital Salud y experiencia previa en el sector público, donde fue directora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud durante el gobierno de Iván Duque.

El gobierno de Abelardo de la Espriella sigue haciendo nombramientos en el sistema de salud - crédito Luisa González/REUTERS
El gobierno de Abelardo de la Espriella sigue haciendo nombramientos en el sistema de salud - crédito Luisa González/REUTERS

El perfil de Brun Vergara responde a la búsqueda de figuras con conocimientos técnicos y experiencia en la gestión de sistemas de salud. Su reciente paso por la dirección de una de las aseguradoras más grandes del país, así como su labor en el Ministerio, refuerzan el enfoque que busca el ejecutivo de De la Espriella para su equipo sanitario.

En paralelo a este nombramiento, Caracol Radio reportó que se están considerando candidatos para otros cargos considerados estratégicos en el sector. Para la dirección del Instituto Nacional de Salud (INS), el nombre de Zulma Cucunubá ha ganado fuerza en las conversaciones internas. Cucunubá es reconocida por su labor investigadora y su papel durante la respuesta nacional a la pandemia.

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En cuanto al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), se mencionan dos posibles opciones: Sandra Pulgarín y Julio César Aldana. Este último ya ocupó la dirección de la entidad en el pasado, específicamente bajo la administración de Iván Duque, lo que podría aportar continuidad a los procesos regulatorios en medicamentos y alimentos.

Pese a los avances en la conformación del equipo, aún permanecen vacantes tres posiciones consideradas esenciales para el funcionamiento del sistema de salud. Quedan pendientes los nombramientos en la Superintendencia Nacional de Salud, la Nueva EPS y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Abelardo de la Espriella avanza en la conformación del equipo que dirigirá la política sanitaria nacional - crédito John Vizcaino/AP
Abelardo de la Espriella avanza en la conformación del equipo que dirigirá la política sanitaria nacional - crédito John Vizcaino/AP

Ana María Vesga Gaviria es la nueva ministra de Salud en el nuevo gobierno

La administración de Abelardo de la Espriella nombró a Ana María Vesga Gaviria como ministra de Salud y Protección Social.

Según información oficial, la nueva titular tendrá como prioridad la puesta en marcha de un plan de choque para afrontar la crisis sanitaria y restablecer la atención adecuada a los usuarios.

Vesga Gaviria, abogada graduada en la Universidad de los Andes y magíster en Economía de la Salud y del Medicamento, aporta cerca de tres décadas de experiencia en el sector.

En su trayectoria profesional se destacan funciones como presidenta ejecutiva de Acemi y la dirección de áreas de salud y farmacéutica en la Andi, organizaciones clave en la estructura de la salud en Colombia.

De acuerdo con el anuncio del presidente, la nueva ministra deberá realizar un diagnóstico sobre el estado actual de la atención y el suministro de medicamentos en el país.

Ana María Vesga dejará la presidencia de Acemi para asumir el Ministerio de Salud en el gobierno de Abelardo de la Espriella-crédito Acemi
Ana María Vesga dejará la presidencia de Acemi para asumir el Ministerio de Salud en el gobierno de Abelardo de la Espriella-crédito Acemi

Entre sus primeros desafíos está la revisión de la situación operativa y financiera de las EPS bajo intervención, así como la adopción de medidas que aseguren la continuidad de los servicios y los pagos a los trabajadores y las instituciones prestadoras.

El gobierno de la Patria Milagro, encabezado por De la Espriella, ha manifestado que uno de sus objetivos principales será construir un sistema sanitario eficiente, transparente y fortalecido en todas las regiones.

Esta visión busca garantizar el acceso a los servicios y colocar el bienestar y la vida de los pacientes como eje central de las políticas públicas, según lo informado en el comunicado oficial.

La llegada de Ana María Vesga Gaviria representa un movimiento estratégico para responder a las necesidades inmediatas del sistema y avanzar en la recuperación de la calidad en la atención, en un contexto marcado por retos operativos y financieros.

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