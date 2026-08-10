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El congresista Mario Diaz-Balart felicitó a Colombia por paquete de 1.000 millones otorgado por EE. UU.: “Apoya firmemente a sus amigos”

La iniciativa, presentada como apoyo a la administración de Abelardo de la Espriella, todavía requiere el aval del Congreso en Washington D. C., mientras ya empieza a sumar respaldos en el sector republicano

Mario Díaz-Balart felicitó a Colombia y al presidente Abelardo de la Espriella por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos - crédito Opy Morales/Infobae
Mario Díaz-Balart felicitó a Colombia y al presidente Abelardo de la Espriella por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos - crédito Opy Morales/Infobae
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El reciente anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre la destinación de 1.000 millones de dólares para la administración de Abelardo de la Espriella en Colombia sigue generando reacciones tanto en Bogotá como en Washington D. C.

De hecho, la presentación del denominado paquete de seguridad, pese a que aún debe someterse a la aprobación del congreso estadounidense, ya tiene buenos apoyos por parte del sector republicano.

Muestra de ello fue la felicitación que extendió el representante a la Cámara Mario Díaz-Balart que, a través de su cuenta de X, envió una felicitación especial a Colombia y al recién posesionado presidente por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

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El republicano aseguró que la intención de inversión de la millonaria suma es una muestra del ‘afecto’ que mantiene el país norteamericano con las naciones a las que denominaron aliadas.

Díaz-Balart afirmó que la inversión de Estados Unidos refleja el respaldo a los países que considera aliados - crédito X
Díaz-Balart afirmó que la inversión de Estados Unidos refleja el respaldo a los países que considera aliados - crédito X

Este paquete de seguridad de $1 mil millones muestra que Estados Unidos se mantiene firmemente al lado de sus amigos y aliados.Este paquete histórico fortalecerá nuestra lucha compartida contra el narco-terrorismo y robustecerá la seguridad regional, al mismo tiempo que avanzará nuestros intereses nacionales comunes”, señaló Díaz-Balart.

En su mensaje, el congresista también extendió sus felicitaciones al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que ha mantenido una estrecha relación con el gobierno entrante.

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Felicito a Marco Rubio y al Departamento de Estado por impulsar una nueva era audaz en las relaciones entre EE.UU. y Colombia”, concluyó el representante a la cámara estadounidense.

En qué consiste el denominado paquete de seguridad que anunció EE. UU. para Colombia

El Departamento de Estado detalló en un comunicado emitido el 7 de agosto que el objetivo de esta ayuda es apoyar a la nueva administración colombiana en dos frentes: el desmantelamiento de las redes transnacionales de narcoterrorismo y la promoción de oportunidades económicas conjuntas.

Según la comunicación oficial, se prevé además establecer un “diálogo bilateral” para impulsar la prosperidad, mediante proyectos de infraestructura energética, portuaria y digital, además de fortalecer la cooperación en energía nuclear.

De acuerdo con el gobierno de Donald Trump, la colaboración busca que Colombia fortalezca su capacidad para generar y distribuir energía, lo que también abriría nuevas oportunidades de inversión para empresas estadounidenses. El paquete contempla apoyo ante emergencias asociadas al fenómeno de El Niño, como sequías o inundaciones, y prevé el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas colombianas vinculándolas a cadenas de suministro orientadas al mercado de Estados Unidos.

Por otra parte, el nuevo gobierno colombiano cuenta con el respaldo adicional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que mantiene una cartera activa de aproximadamente 63 millones de dólares en cooperación técnica no reembolsable.

Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID, señaló que estos fondos serán esenciales para preparar las reformas impulsadas por De la Espriella y dinamizar nuevas inversiones. El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, destacó que el apoyo del BID facilitará la estructuración de proyectos estratégicos y acompañará el diseño del Plan Nacional de Desarrollo.

Otros fondos internacionales y prioridades de desarrollo

A la suma anterior se añade un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que permitirá a Colombia acceder a 9.000 millones de dólares para proyectos orientados a la seguridad energética, infraestructura productiva, inclusión social y fortalecimiento territorial.

Abelardo de la Espriella calificó el convenio con el CAF como una muestra de confianza en el futuro del país y destacó que este respaldo será clave para avanzar en las prioridades de desarrollo planteadas por su administración.

Por su parte, las autoridades colombianas y el nuevo mandatario nacional consideran que estos recursos, al no generar nueva deuda, facilitarán la transferencia de conocimiento técnico y acompañarán los primeros meses de gestión del nuevo gobierno. La apuesta es que la llegada de capital externo impulse la productividad, mejore la infraestructura y fortalezca la presencia del Estado en todo el territorio nacional.

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