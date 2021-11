Yohana Jiménez calificó de “equivocado y peligroso”, el pedido de libertad para Garavito.

Polémica en Colombia ha causado en las últimas horas la edición de este domingo del programa “Los Informantes”, en la que se conoció una petición emitida por el Inpec, en la que solicitan conceder al preso Luis Alfredo Garavito, confesado asesino y violador de más de 150 niños, la libertad condicional. Este tema ha generado estupor e indignación, entre ellos a Yohana Jímenez, quien actualmente lucha por los derechos de los menores en el país, tratando de impulsar la cadena perpetua para violadores.

En diálogo con Semana, la activista que heredó las banderas contra la violencia sexual de la senadora Gilma Jiménez calificó de absurda la solicitud realizada por el exdirector de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, lugar donde se encuentra recluido el abusador.

“A mí me parece absurdo esto que está pasando. No me cabe en la cabeza que haya interesados, aparte del hampón y su apoderado, que quieran que quede en libertad un hombre como Luis Alfredo Garavito. Estamos hablando de un asqueroso hampón que secuestró, torturó y asesinó a más de 150 niños”, señaló al medio.

En medio de su total rechazo, a la información dada a conocer por el programa de investigación, Jiménez agregó que “si Garavito queda en libertad y vuelve a cometer un delito contra un niño, el culpable sería ese señor que se interesó para que quedara en libertad”.

Por otro lado, planteó el escenario que esta petición estaría ocasionando, pues podría ser un precedente para que se realicen pedidos similares para otros presos en esa cárcel, como Rafael Uribe Noguera, quien abusó y asesinó a la niña Yuliana Samboní, el pasado 4 de diciembre de 2016.

“Esto es supremamente equivocado y peligroso. Me preocupa muchísimo que quede un antecedente tan peligroso para los otros detenidos en esa cárcel, hampones como Rafael Uribe Noguera, Adolfo Arrieta, todos los que están allá que cometieron delitos contra menores, como secuestro, tortura y asesinato”, destacó Jiménez.

Asimismo, de manera vehemente, señaló que esta solicitud es la evidencia para que Colombia adopte la cadena perpetua para violadores, pues insistió que “la cadena perpetua tiene que ser un hecho en Colombia. Ya la habíamos logrado, pero la Corte Constitucional consideró que estaban por encima los derechos de los hampones, de los derechos de los niños que son prevalentes, según la Constitución”.

Al finalizar, sostuvo: “Si nosotros los encerramos para siempre, eso va a ser lo único que va a garantizar que estos asquerosos hampones no vuelvan a salir a las calles y no puedan volverse a acercar a hacer daño a algún niño en Colombia. Cómo es posible que el mayor violador y asesino de niños pueda llegar a quedar en libertad. No se puede entender”.

Inpec habría pedido la libertad condicional para el asesino en serie Luis Alfredo Garavito

El programa “Los Informantes” de Caracol fue el que reveló esta solicitud y reveló el fallo. Infobae también conoció el documento del Juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar donde se niega la libertad para el asesino serial:

PRIMERO: DECLARAR que LUIS ALFREDO GARAVITO CUBILLOS, condenado dentro del caso de radicado N° 15001-31-04-005-1999- 00045-00, a la pena de prisión de CUARENTA (40) años, es decir CUATROCIENTOS OCHENTA (480) meses a la fecha ha descontado, trescientos veintiocho (328) meses, nueve (9) días, quince (15) horas por purga física y redención especial de pena, así como satisface los demás presupuestos del artículo 64 del C.P.

SEGUNDO: Acorde con lo señalado en la parte motiva de esta providencia, NEGAR la LIBERTAD CONDICIONAL al recluso LUIS ALFREDO GARAVITO CUBILLOS, identificado con la C.C. N° 6.511.635.

TERCERO: Entréguese copia y notifíquese a las partes de esta decisión, haciendo saber que contra ella procede interponer recurso de reposición y/o apelación, en el plazo legal, que debe ser sustentado por escrito.

CUARTO: Por intermedio del Centro de Servicios Administrativos adscrito a este Juzgado, se ordena requerir al Director del Establecimiento Penitenciario correspondiente, que una vez el condenado de marras, sea notificado personalmente de la presente decisión, se sirva aportar de forma inmediata, vía correo electrónico institucional, la constancia de la notificación efectuada, para que sirva como prueba judicial del respeto de las garantías del debido proceso, publicidad, y defensa. Regístrese, hágase saber a los interesados, y devuélvase el expediente al Centro de Servicios Administrativos adscrito a este Despacho, para que se efectúen las publicaciones y/o acciones pertinentes.

Infobae también conoció el texto con firma del 14 de mayo y que fue firmado por el director de Epcam Valledupar, César Fernando Caraballo Quiroga, cárcel donde pasan sus días Garavito.

Sin embargo, con esta negación se da a conocer las posibilidades que puede cumplir Garavito para salir de la cárcel, entre ellas, pagar la multa de 172 salarios mínimos legales vigentes, y un requisito de arraigo, que lo obligaría a decir el lugar y la persona con la que se quedaría tras obtener el beneficio.





