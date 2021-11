Autoridades hallaron el cuerpo del pequeño Salvador Meza, asesinado por su propio padre en el Valle

En las últimas horas, autoridades del municipio de Palmira, confirmaron el hallazgo del cuerpo del menor Salvador Meza, que fue encontrado debajo de un puente ubicado en el sector de Dolores, luego de que su padre, capturado el 30 de octubre, confesará que él lo había asesinado el mismo día que se lo llevó.

El triste desenlace de esta desaparición, que tiene consternados a los vallecaucanos, inició el pasado 23 de octubre, cuando Miguel Ángel Meza Arteaga indicó que se llevaría al pequeño para ir a dar un paseo. En realidad estaba urdiendo una venganza contra Jackeline García, madre del niño, quien en su lucha por librarse de este hombre, resultó perdiendo a su hijo.

Una vez este hombre se llevó al menor de la ciudad de Cali, se comunicó con la madre y empezó hacer una serie de llamadas amenazando con que ella no volvería ver a su hijo. Según lo informado por la revista Semana, Miguel empezó a extorsionarla exigiéndole fotos y videos íntimos.

En los primeros días de desaparición del niño, la madre acudió a las autoridades, pero allí le dijeron que no podían empezar un proceso de búsqueda porque el niño estaba con su padre, considerando que él no estaba desaparecido, escenario que fue dado a conocer por Jackeline a través de redes sociales.

“Fue para la Fiscalía y le dijeron que como era el papá, no podían hacer nada. Una fiscal le decía que no, que el niño no está desaparecido, que el niño estaba con el papá”, contó la tía del menor a Semana.